Попробовав один раз приготовить пирог "Банановая сладость", вы обязательно сохраните его в категории "любимые блюда". Пирог готовится очень легко и быстро и состоит из простых ингредиентов.

Рецептом приготовления этого кулинарного шедевра поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она также рассказала, как правильно карамелизовать бананы.

Ингредиенты для карамели

Сахар – 150 гр

Кипяток – 50 мл

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Лимонный сок – ½ ч.л.

Ингредиенты для основания

Очень спелые бананы – 3 шт.

Обычные бананы – 3 шт.

Сахар – 1 стакан

Сливочное масло – 150 гр

Яйца – 2 шт

Сметана или греческий йогурт – ½ стакана

Мука – 2 стакана

Соль – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Корица – ½ ч.л.

Шоколадные гранулы – 1 стакан

Способ приготовления

1. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем его сливочным маслом.

2. Бананы разрезаем вдоль и выкладываем в форму.

3. Готовим карамель. В сотейник с толстым дном высыпаем сахар, добавляем горячую воду и лимонный сок. Доводим до кипения и постоянно помешивая, ждем пока не появится приятный золотистый цвет карамели. На это уйдет около десяти минут.

4. Заливаем бананы карамелью.

5. Готовим тесто. Три спелых банана хорошо разминаем вилкой, добавляем сахар и перемешиваем.

6. Добавляем масло, сметану, яйца и перемешиваем.

7. Добавляем муку, разрыхлитель, корицу, соду и снова хорошо перемешиваем.

8. Всыпаем шоколад и перемешиваем, чтобы он хорошо распределился по тесту.

9. Выливаем тесто в форму к бананам и отправляем в духовку 180 градусов на 45-50 минут.

10. Даем минут 15 остыть. Ножом осторожно отделяем края от формы. На форму кладем тарелку и осторожно переворачиваем.

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