Пирог "Банановое наслаждение": как из простых ингредиентов создать кулинарный шедевр

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Пирог 'Банановое наслаждение': как из простых ингредиентов создать кулинарный шедевр

Попробовав один раз приготовить пирог "Банановая сладость", вы обязательно сохраните его в категории "любимые блюда". Пирог готовится очень легко и быстро и состоит из простых ингредиентов.

Рецептом приготовления этого кулинарного шедевра поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она также рассказала, как правильно карамелизовать бананы.

Пирог ''Банановое наслаждение'': как из простых ингредиентов создать кулинарный шедевр

Ингредиенты для карамели

Сахар – 150 гр

Кипяток – 50 мл

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Лимонный сок – ½ ч.л.

Ингредиенты для основания

  • Очень спелые бананы – 3 шт.
  • Обычные бананы – 3 шт.
  • Сахар – 1 стакан
  • Сливочное масло – 150 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Сметана или греческий йогурт – ½ стакана
  • Мука – 2 стакана
  • Соль – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Корица – ½ ч.л.
  • Шоколадные гранулы – 1 стакан

Способ приготовления

1. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем его сливочным маслом.

2. Бананы разрезаем вдоль и выкладываем в форму.

3. Готовим карамель. В сотейник с толстым дном высыпаем сахар, добавляем горячую воду и лимонный сок. Доводим до кипения и постоянно помешивая, ждем пока не появится приятный золотистый цвет карамели. На это уйдет около десяти минут.

4. Заливаем бананы карамелью.

Пирог ''Банановое наслаждение'': как из простых ингредиентов создать кулинарный шедевр

5. Готовим тесто. Три спелых банана хорошо разминаем вилкой, добавляем сахар и перемешиваем.

6. Добавляем масло, сметану, яйца и перемешиваем.

7. Добавляем муку, разрыхлитель, корицу, соду и снова хорошо перемешиваем.

8. Всыпаем шоколад и перемешиваем, чтобы он хорошо распределился по тесту.

Пирог ''Банановое наслаждение'': как из простых ингредиентов создать кулинарный шедевр

9. Выливаем тесто в форму к бананам и отправляем в духовку 180 градусов на 45-50 минут.

Пирог ''Банановое наслаждение'': как из простых ингредиентов создать кулинарный шедевр

10. Даем минут 15 остыть. Ножом осторожно отделяем края от формы. На форму кладем тарелку и осторожно переворачиваем.

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