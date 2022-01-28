Пирог из капусты за 10 минут на сковороде: понадобится всего три ингредиента

Все блюда на основе капусты получаются вкусными, диетическими и достаточно полезными. Так что капуста – это всегда удачное дополнение в борщ, салат и даже пирог. Последний может стать вариантом быстрого и сытного обеда. Один из таких пирогов можно приготовить на сковороде. Без лишних проблем и возни с тестом – все, как нужно.

Рецепт пирога с капустой, который можно приготовить на сковороде, опубликован в кулинарном блоге julia_easy_kok_ в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 300 г

яйца – 3 шт

мука – 2 ст. л.

соль

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать. Добавить соль и размять овощи руками. Дать постоять 10 минут.

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2. Насыпать муку и добавить яйца. Перемешать до однородности.

3. Полученное тесто вылить в сковороду. Жарить на слабом огне примерно по 5 минут с каждой стороны.

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