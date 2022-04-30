Пастуший пирог из картофеля на скорую руку: как приготовить универсальное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пастуший пирог из картофеля на скорую руку: как приготовить универсальное блюдо

Картофель – продукт, который есть дома почти всегда. И именно этот овощ может стать основой для сытного пастушьего пирога. Блюдо готовится очень быстро и просто и точно выручит в тех случаях, когда нужно накормить большую семью.

Простая идея приготовления пастушьего пирога опубликована на странице mashka_salei в Instagram.

Рецепт картофельного пастушьего пирога

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 500 г

  • лук – 2 шт

  • морковь – 2 шт

  • перец – 1 шт

  • горошек зеленый – 100 г

  • томатная паста – 2 ст л

  • сухое вино – 50 мл (необязательно)

  • соль и перец – по вкусу

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Приготовление картофельного пюре для блюда

Ингредиенты для пюре:

  • картофель вареный – 7-9 шт

  • соль

  • масло – 20 г

  • яйца – 1 шт

  • молоко – 100 г

Поджаривание овощей для пирога

Способ приготовления:

1. Картошку отварить, приготовить из нее пюре.

2. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук, морковь.

Поджаривание начинки

3. Добавить фарш, пожарить некоторое время.

Выкладывание картофеля на мясную начинку

4. Добавить болгарский перец, зеленый горошек, томатную пасту, сухое вино по желанию, соль, перец.

Готов к запеканию картофельный пастуший пирог

5. Хорошо протушить.

6. Собрать пирог.

7. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

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