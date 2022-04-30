Картофель – продукт, который есть дома почти всегда. И именно этот овощ может стать основой для сытного пастушьего пирога. Блюдо готовится очень быстро и просто и точно выручит в тех случаях, когда нужно накормить большую семью.

Простая идея приготовления пастушьего пирога опубликована на странице mashka_salei в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 500 г

лук – 2 шт

морковь – 2 шт

перец – 1 шт

горошек зеленый – 100 г

томатная паста – 2 ст л

сухое вино – 50 мл (необязательно)

соль и перец – по вкусу

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Ингредиенты для пюре:

картофель вареный – 7-9 шт

соль

масло – 20 г

яйца – 1 шт

молоко – 100 г

Способ приготовления:

1. Картошку отварить, приготовить из нее пюре.

2. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук, морковь.

3. Добавить фарш, пожарить некоторое время.

4. Добавить болгарский перец, зеленый горошек, томатную пасту, сухое вино по желанию, соль, перец.

5. Хорошо протушить.

6. Собрать пирог.

7. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

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