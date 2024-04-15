Пирог из лаваша с мясным фаршем: проще, чем заливной
Домашние пироги можно готовить с разными начинками, начиная от мясных, заканчивая овощными и фруктовыми. Тесто можно готовить, а можно просто купить готовое или заменить его лавашом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- фарш – 750 г
- лук – 3 шт.
- сухой чеснок – 1 ч. л.
- копченая паприка – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- прованские или итальянские травы – 1 ч. л.
- черный перец – 1/2 или 1/3 ч.л.
Для заливки:
- сыр (моцарелла лучше) – 200 г
- сметана – 200 г
- яйца – 3 шт.
- соль – 1 ч.л. (без горки)
- итальянские травы – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1️. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, соль и специи и все перемешайте.
2️. Возьмите один лаваш и выложите тонким слоем фарш, далее накройте сверху другим лавашем. Плотно сверните в рулет. Лаваш нарежьте порционно, одинаковыми по толщине кусочками и выложите в форму с пергаментом.
3️. Для заливки: к сметане добавьте яйца, специи и натертый сыр и перемешайте. Заливку столовой ложкой выложите на лаваш.
4️. Выпекайте при температуре 180 С 45-50 минут. За 10 минут до готовности выложите слой натертого сыра и отправьте обратно в духовку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: