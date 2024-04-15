Пирог из лаваша с мясным фаршем: проще, чем заливной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Пирог с начинкой

Домашние пироги можно готовить с разными начинками, начиная от мясных, заканчивая овощными и фруктовыми. Тесто можно готовить, а можно просто купить готовое или заменить его лавашом. 

Соленый домашний пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с мясным фаршем. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт.
  • фарш – 750 г
  • лук – 3 шт.
  • сухой чеснок – 1 ч. л.
  • копченая паприка – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • прованские или итальянские травы – 1 ч. л.
  • черный перец – 1/2 или 1/3 ч.л.

Для заливки:

  • сыр (моцарелла лучше) – 200 г
  • сметана – 200 г
  • яйца – 3 шт.
  • соль – 1 ч.л. (без горки)
  • итальянские травы – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1️. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, соль и специи и все перемешайте.

Мясная начинка

2️. Возьмите один лаваш и выложите тонким слоем фарш, далее накройте сверху другим лавашем. Плотно сверните в рулет. Лаваш нарежьте порционно, одинаковыми по толщине кусочками и выложите в форму с пергаментом.

Приготовление пирога

3️. Для заливки: к сметане добавьте яйца, специи и натертый сыр и перемешайте. Заливку столовой ложкой выложите на лаваш. 

Заливка для пирога

4️. Выпекайте при температуре 180 С 45-50 минут. За 10 минут до готовности выложите слой натертого сыра и отправьте обратно в духовку.

Готовый пирог

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