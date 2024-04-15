Домашние пироги можно готовить с разными начинками, начиная от мясных, заканчивая овощными и фруктовыми. Тесто можно готовить, а можно просто купить готовое или заменить его лавашом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с мясным фаршем.

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Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

фарш – 750 г

лук – 3 шт.

сухой чеснок – 1 ч. л.

копченая паприка – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

прованские или итальянские травы – 1 ч. л.

черный перец – 1/2 или 1/3 ч.л.

Для заливки:

сыр (моцарелла лучше) – 200 г

сметана – 200 г

яйца – 3 шт.

соль – 1 ч.л. (без горки)

итальянские травы – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1️. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, соль и специи и все перемешайте.

2️. Возьмите один лаваш и выложите тонким слоем фарш, далее накройте сверху другим лавашем. Плотно сверните в рулет. Лаваш нарежьте порционно, одинаковыми по толщине кусочками и выложите в форму с пергаментом.

3️. Для заливки: к сметане добавьте яйца, специи и натертый сыр и перемешайте. Заливку столовой ложкой выложите на лаваш.

4️. Выпекайте при температуре 180 С 45-50 минут. За 10 минут до готовности выложите слой натертого сыра и отправьте обратно в духовку.

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