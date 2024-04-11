Пирог из слоеного теста с сыром и шпинатом: отличный завтрак за несколько минут
Сегодня предлагаем приготовить пирог с сыром и шпинатом, для которого используется готовое слоеное тесто. Таким образом вы получите вкуснейшее блюдо, которое можно употреблять в качестве завтрака или перекуса.
Рецептом этого простого, но такого вкусного пирога поделилась фудблогер Тати Чуднова. В Instagram она рассказала, как правильно приготовить начинку, чтобы пирог не получился сухим.
Ингредиенты
- Слоеное дрожжевое тесто – 500 гр
- Сыр – 100 гр
- Шпинат – 75 гр
- Яйца – 2 шт
- Соль
- Прованские травы – 1 ч.л.
- Яйца для смазки
- Кунжут
Способ приготовления
1. Тесто разморозить и положить в теплое место, чтобы немного поднялось.
2. Соединить все ингредиенты для начинки и выложить на одну половину теста, немного отступая от краев.
3. Накрыть второй половиной теста, залепить края и отрезать лишнее.
4. Сделать сверху надрезы ножом, смазать взбитым яйцом или желтком и посыпать кунжутом.
5. Выпекать в духовке при 180° в течение 35-40 минут.
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