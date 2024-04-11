Пирог из слоеного теста с сыром и шпинатом: отличный завтрак за несколько минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Пирог из слоеного теста с сыром и шпинатом: отличный завтрак за несколько минут

Сегодня предлагаем приготовить пирог с сыром и шпинатом, для которого используется готовое слоеное тесто. Таким образом вы получите вкуснейшее блюдо, которое можно употреблять в качестве завтрака или перекуса.

Рецептом этого простого, но такого вкусного пирога поделилась фудблогер Тати Чуднова. В Instagram она рассказала, как правильно приготовить начинку, чтобы пирог не получился сухим.

Пирог из слоеного теста с сыром и шпинатом: отличный завтрак за несколько минут

Ингредиенты

  • Слоеное дрожжевое тесто – 500 гр
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  • Сыр – 100 гр
  • Шпинат – 75 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Соль
  • Прованские травы – 1 ч.л.
  • Яйца для смазки
  • Кунжут

Способ приготовления

1. Тесто разморозить и положить в теплое место, чтобы немного поднялось.

2. Соединить все ингредиенты для начинки и выложить на одну половину теста, немного отступая от краев.

Пирог из слоеного теста с сыром и шпинатом: отличный завтрак за несколько минут

3. Накрыть второй половиной теста, залепить края и отрезать лишнее.

Пирог из слоеного теста с сыром и шпинатом: отличный завтрак за несколько минут

4. Сделать сверху надрезы ножом, смазать взбитым яйцом или желтком и посыпать кунжутом.

5. Выпекать в духовке при 180° в течение 35-40 минут.

Пирог из слоеного теста с сыром и шпинатом: отличный завтрак за несколько минут

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