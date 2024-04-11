Сегодня предлагаем приготовить пирог с сыром и шпинатом, для которого используется готовое слоеное тесто. Таким образом вы получите вкуснейшее блюдо, которое можно употреблять в качестве завтрака или перекуса.

Рецептом этого простого, но такого вкусного пирога поделилась фудблогер Тати Чуднова. В Instagram она рассказала, как правильно приготовить начинку, чтобы пирог не получился сухим.

Ингредиенты

Слоеное дрожжевое тесто – 500 гр

Видео дня

Сыр – 100 гр

Шпинат – 75 гр

Яйца – 2 шт

Соль

Прованские травы – 1 ч.л.

Яйца для смазки

Кунжут

Способ приготовления

1. Тесто разморозить и положить в теплое место, чтобы немного поднялось.

2. Соединить все ингредиенты для начинки и выложить на одну половину теста, немного отступая от краев.

3. Накрыть второй половиной теста, залепить края и отрезать лишнее.

4. Сделать сверху надрезы ножом, смазать взбитым яйцом или желтком и посыпать кунжутом.

5. Выпекать в духовке при 180° в течение 35-40 минут.

На OBOZ.UA можно ознакомиться и с другими рецептами пирогов.