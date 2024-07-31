Пирог "Капрезе" из слоеного теста, с песто, сыром и помидорами: рецепт самой простой выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных пирогов со сладкой и соленой начинкой. Для начинки можно использовать сыр, овощи, соусы, тунец, фарш.

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С чем приготовить слоеный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении пирога из слоеного теста, с соусом песто, сыром и помидорами. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • 500 г слоеного теста
  • соус песто
  • 2 помидора
  • 200 г. моцареллы в рассоле
  • соль, прованские травы
  • 1 желток
  • кедровые орешки
  • базилик

Способ приготовления: 

1. Выложите размороженное тесто на пергамент, по краям сделайте неглубокие разрезы.

Соус песто для приготовления пирога

 2. Смажьте тесто песто соусом и выложите нарезанные ломтиками помидоры и моцареллу, посолите и посыпьте прованскими травами. Края смажьте желтком для золотистой корочки.

Сыр и помидоры для блюда

3. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Приготовление пирога

По желанию готовый пирог посыпьте кедровыми орешками и украсьте листиками свежего базилика!

Готовый пирог

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