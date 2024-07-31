Пирог "Капрезе" из слоеного теста, с песто, сыром и помидорами: рецепт самой простой выпечки
Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных пирогов со сладкой и соленой начинкой. Для начинки можно использовать сыр, овощи, соусы, тунец, фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении пирога из слоеного теста, с соусом песто, сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- соус песто
- 2 помидора
- 200 г. моцареллы в рассоле
- соль, прованские травы
- 1 желток
- кедровые орешки
- базилик
Способ приготовления:
1. Выложите размороженное тесто на пергамент, по краям сделайте неглубокие разрезы.
2. Смажьте тесто песто соусом и выложите нарезанные ломтиками помидоры и моцареллу, посолите и посыпьте прованскими травами. Края смажьте желтком для золотистой корочки.
3. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
По желанию готовый пирог посыпьте кедровыми орешками и украсьте листиками свежего базилика!
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