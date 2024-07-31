Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных пирогов со сладкой и соленой начинкой. Для начинки можно использовать сыр, овощи, соусы, тунец, фарш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении пирога из слоеного теста, с соусом песто, сыром и помидорами.

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

соус песто

2 помидора

200 г. моцареллы в рассоле

соль, прованские травы

1 желток

кедровые орешки

базилик

Способ приготовления:

1. Выложите размороженное тесто на пергамент, по краям сделайте неглубокие разрезы.

2. Смажьте тесто песто соусом и выложите нарезанные ломтиками помидоры и моцареллу, посолите и посыпьте прованскими травами. Края смажьте желтком для золотистой корочки.

3. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

По желанию готовый пирог посыпьте кедровыми орешками и украсьте листиками свежего базилика!

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