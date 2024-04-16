Когда внезапно собрались посетить гости, а их нечем угостить, советуем обратить внимание на этот рецепт. Именно он, благодаря своим составляющим и легкости приготовления, не только накормит изголодавшихся, но и доставит настоящее гастрономическое удовольствие.

Рецептом такого пирога поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она также рассказала, чем можно заменить тесто, чтобы не тратить лишнее время на его замешивание.

Ингредиенты для пирога

Лаваш – 2 шт

Фарш – 750 гр

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Лук – 3 шт

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Копченая паприка – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Прованские или итальянские травы – 1 ч.л.

Черный перец – ½ ч.л.

Ингредиенты для заливки

Моцарелла – 200 гр

Сметана – 200 гр

Яйца – 3 шт

Соль – 1 ч.л.

Итальянские травы – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.К фаршу добавить мелко нарезанный лук, соль и специи. Тщательно перемешать.

2. Взять один лаваш и выложить тонким слоем фарш, затем накрыть сверху другим лавашем. Плотно завернуть в рулет.

3. Лаваш нарезать порционно, одинаковыми по толщине кусочками и выложить в выстланную форму пергаментом.

4. Для заливки к сметане добавить яйца, специи и натертый сыр и перемешать. Заливку столовой ложкой выкладываем на заготовки.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 мин. За 10 минут до готовности выложить слой натертого творога и отправить обратно в духовку.

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