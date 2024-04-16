Пирог с фаршем без затворения теста: надежный рецепт для внезапных гостей

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Пирог с фаршем без затворения теста: надежный рецепт для внезапных гостей

Когда внезапно собрались посетить гости, а их нечем угостить, советуем обратить внимание на этот рецепт. Именно он, благодаря своим составляющим и легкости приготовления, не только накормит изголодавшихся, но и доставит настоящее гастрономическое удовольствие.

Рецептом такого пирога поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она также рассказала, чем можно заменить тесто, чтобы не тратить лишнее время на его замешивание.

Пирог с фаршем без затворения теста: надежный рецепт для внезапных гостей

Ингредиенты для пирога

  • Лаваш – 2 шт
  • Фарш – 750 гр
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  • Лук – 3 шт
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.
  • Копченая паприка – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Прованские или итальянские травы – 1 ч.л.
  • Черный перец – ½ ч.л.

Ингредиенты для заливки

  • Моцарелла – 200 гр
  • Сметана – 200 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Соль – 1 ч.л.
  • Итальянские травы – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.К фаршу добавить мелко нарезанный лук, соль и специи. Тщательно перемешать.

Пирог с фаршем без затворения теста: надежный рецепт для внезапных гостей

2. Взять один лаваш и выложить тонким слоем фарш, затем накрыть сверху другим лавашем. Плотно завернуть в рулет.

3. Лаваш нарезать порционно, одинаковыми по толщине кусочками и выложить в выстланную форму пергаментом.

Пирог с фаршем без затворения теста: надежный рецепт для внезапных гостей

4. Для заливки к сметане добавить яйца, специи и натертый сыр и перемешать. Заливку столовой ложкой выкладываем на заготовки.

Пирог с фаршем без затворения теста: надежный рецепт для внезапных гостей

5. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 мин. За 10 минут до готовности выложить слой натертого творога и отправить обратно в духовку.

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