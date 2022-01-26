Пирог с фаршем на слоеном тесте: что быстро приготовить на обед или ужин
Для многих хозяек всегда будет актуальным вопрос – что можно быстро приготовить на обед или ужин? В таком случае ситуацию отлично спасает мясной пирог на слоеном тесте. Конечно, можно приобрести готовое тесто и не заморачиваться. Но домашнее всегда вкуснее, к тому же не так тяжело и долго готовится. Пирог получается очень ароматным, хрустящим и в меру сочным.
Рецептом пирога с фаршем на слоеном тесте поделилась фудблогер Алина Фуди. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Начинка:
фарш – 500 г
лук – 240 г
чеснок – 1 зубчик
соевый соус
кориандр, черный перец
Тесто:
вода – 200 мл
мука – 280-300 г
соль – 1 ч. л.
сахар – 1 ч. л.
разрыхлитель – 1 ч. л.
сливочное масло – 60-100 г
Способ приготовления:
1. Тесто. Смешать муку и разрыхлитель.
2. В воду добавить соль и сахар. Перемешать до полного растворения.
3. Налить воду в муку и замесить мягкое тесто. Накрыть полотенцем или пленкой и оставить на 10-15 минут.
4. Начинка. Лук нарезать мелким кубиком. Поджарить до мягкости на растительном масле и сливочном масле.
5. Подготовить фарш. Выложить его к луку и жарить несколько минут.
6. Измельчить чеснок и добавить в фарш.
7. Готовый фарш поперчить, добавить соевый соус или соль, кориандр. Охладить фарш до комнатной температуры.
8. Тем временем тесто разделить на 2 части. Одну часть тонко раскатайте в форме прямоугольника. Равномерно смазать пласт теста растопленным сливочным маслом.
9. Две стороны теста завернуть в центр. Одну половину смазать маслом. Накрыть другой и снова мазать маслом. Завернуть тесто в форме квадрата.
10. То же самое проделать со второй частью теста.
11. Первую часть теста раскатать в зависимости от размера формы для выпечки. Выложить его смазанную форму, формируя бортики.
12. Выложить равномерно начинку.
13. Раскатать вторую часть теста. Накрыть пирог и закрепить бока.
14. Оставшееся масло смешать с желтком. Полученной массой помазать пирог и сделать в нем проколы вилкой. По желанию можно посыпать кунжутом.
15. Выпекать 40-45 минут при температуре 180 градусов.
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