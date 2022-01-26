Пирог с фаршем на слоеном тесте: что быстро приготовить на обед или ужин

Для многих хозяек всегда будет актуальным вопрос – что можно быстро приготовить на обед или ужин? В таком случае ситуацию отлично спасает мясной пирог на слоеном тесте. Конечно, можно приобрести готовое тесто и не заморачиваться. Но домашнее всегда вкуснее, к тому же не так тяжело и долго готовится. Пирог получается очень ароматным, хрустящим и в меру сочным.

Рецептом пирога с фаршем на слоеном тесте поделилась фудблогер Алина Фуди. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Начинка:

фарш – 500 г

лук – 240 г

чеснок – 1 зубчик

соевый соус

кориандр, черный перец

Тесто:

вода – 200 мл

мука – 280-300 г

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соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

сливочное масло – 60-100 г

Способ приготовления:

1. Тесто. Смешать муку и разрыхлитель.

2. В воду добавить соль и сахар. Перемешать до полного растворения.

3. Налить воду в муку и замесить мягкое тесто. Накрыть полотенцем или пленкой и оставить на 10-15 минут.

4. Начинка. Лук нарезать мелким кубиком. Поджарить до мягкости на растительном масле и сливочном масле.

5. Подготовить фарш. Выложить его к луку и жарить несколько минут.

6. Измельчить чеснок и добавить в фарш.

7. Готовый фарш поперчить, добавить соевый соус или соль, кориандр. Охладить фарш до комнатной температуры.

8. Тем временем тесто разделить на 2 части. Одну часть тонко раскатайте в форме прямоугольника. Равномерно смазать пласт теста растопленным сливочным маслом.

9. Две стороны теста завернуть в центр. Одну половину смазать маслом. Накрыть другой и снова мазать маслом. Завернуть тесто в форме квадрата.

10. То же самое проделать со второй частью теста.

11. Первую часть теста раскатать в зависимости от размера формы для выпечки. Выложить его смазанную форму, формируя бортики.

12. Выложить равномерно начинку.

13. Раскатать вторую часть теста. Накрыть пирог и закрепить бока.

14. Оставшееся масло смешать с желтком. Полученной массой помазать пирог и сделать в нем проколы вилкой. По желанию можно посыпать кунжутом.

15. Выпекать 40-45 минут при температуре 180 градусов.

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