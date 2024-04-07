Пирог с курицей и грибами, что не навредит фигуре: легкий рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
42
Пирог с курицей и грибами, что не навредит фигуре: легкий рецепт

Рецепт этого пирога с курицей и грибами точно займет одну из верхних ступенек в списке любимых блюд. Во-первых, этот пирог действительно вкусный и легкий в приготовлении. Во-вторых, благодаря этому рецепту можно не переживать за свою фигуру.

Рецептом такого диетического пирога с курицей и грибами поделилась фудблогер с ником fasting_marafon. В Instagram она рассказала, как приготовить пирог так, чтобы не навредить фигуре.

Пирог с курицей и грибами, что не навредит фигуре: легкий рецепт

Ингредиенты

  • Куриное филе – 1 шт
  • Яйца – 3 шт
Видео дня
  • Кефир – 200 мл
  • Овсяная мука – 300-350 гр
  • Шампиньоны – 100-150 гр
  • Разрыхлитель
  • Соль
  • Специи

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезаем на кубики. Добавляем соль и излюбленные специи, выкладываем на дно формы для запекания.

2. Для заливки смешиваем яйца, кефир, муку, разрыхлитель и соль.

Пирог с курицей и грибами, что не навредит фигуре: легкий рецепт

3. Заливку добавляем к мясу и легко перемешиваем.

Пирог с курицей и грибами, что не навредит фигуре: легкий рецепт

4. Шампиньоны нарезаем на слайсы и присыпаем ими будущий пирог.

5. Отправляем в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 1 час.

Пирог с курицей и грибами, что не навредит фигуре: легкий рецепт

На OBOZ.UA можно ознакомиться и с другими рецептами пирогов.

Сейчас мы готовим

Все рецепты