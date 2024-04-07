Пирог с курицей и грибами, что не навредит фигуре: легкий рецепт
Рецепт этого пирога с курицей и грибами точно займет одну из верхних ступенек в списке любимых блюд. Во-первых, этот пирог действительно вкусный и легкий в приготовлении. Во-вторых, благодаря этому рецепту можно не переживать за свою фигуру.
Рецептом такого диетического пирога с курицей и грибами поделилась фудблогер с ником fasting_marafon. В Instagram она рассказала, как приготовить пирог так, чтобы не навредить фигуре.
Ингредиенты
- Куриное филе – 1 шт
- Яйца – 3 шт
- Кефир – 200 мл
- Овсяная мука – 300-350 гр
- Шампиньоны – 100-150 гр
- Разрыхлитель
- Соль
- Специи
Способ приготовления
1. Куриное филе нарезаем на кубики. Добавляем соль и излюбленные специи, выкладываем на дно формы для запекания.
2. Для заливки смешиваем яйца, кефир, муку, разрыхлитель и соль.
3. Заливку добавляем к мясу и легко перемешиваем.
4. Шампиньоны нарезаем на слайсы и присыпаем ими будущий пирог.
5. Отправляем в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 1 час.
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