Пирог с курицей и сыром из теста фило: справится даже ребенок

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
174
Пирог с курицей и сыром из теста фило: справится даже ребенок

Когда гости на пороге, а в холодильнике пусто – самое время использовать тесто фило, которое всегда должно быть под рукой. Из него в считанные минуты можно приготовить вкусный пирог, используя любые продукты.

Именно так поступила фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она предложила рецепт приготовления пирога из теста фило с курицей, сыром и сливочной заливкой. Блюдо получается идеальное для ужина или внезапного прихода гостей.

Пирог с курицей и сыром из теста фило: справится даже ребенок

Ингредиенты

  • Тесто фило – 10 листов
  • Сливки – 250 мл
  • Сыр сулугуни – 100 гр
  • Моцарелла – 100 гр
  • Куриные бедра без кожи – 2-3 шт.
  • Лук – 1 шт
  • Сливочное масло
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Лук нарезать половинками колец, чеснок и курицу очень мелко нарезать.

2. Поджарить лук и чеснок до мягкости, добавить курицу и жарить до готовности.

3. Добавить сливки, довести до кипения и снять с огня.

4. Тесто фило сложить волнами в форму для запекания.

Пирог с курицей и сыром из теста фило: справится даже ребенок

5. Обильно смазать тесто растопленным сливочным маслом.

6. Залить смесью с курицей, посыпать сыром.

Пирог с курицей и сыром из теста фило: справится даже ребенок

7. Выпекать в течение 25-30 минут при температуре 180-190 градусов или до образования золотистой корочки.

Пирог с курицей и сыром из теста фило: справится даже ребенок

8. Подавать охлажденным.

На OBOZ.UA можно ознакомиться и с другими рецептами пирогов.

Сейчас мы готовим

Все рецепты