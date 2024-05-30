Когда гости на пороге, а в холодильнике пусто – самое время использовать тесто фило, которое всегда должно быть под рукой. Из него в считанные минуты можно приготовить вкусный пирог, используя любые продукты.

Именно так поступила фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она предложила рецепт приготовления пирога из теста фило с курицей, сыром и сливочной заливкой. Блюдо получается идеальное для ужина или внезапного прихода гостей.

Ингредиенты

Тесто фило – 10 листов

Сливки – 250 мл

Сыр сулугуни – 100 гр

Моцарелла – 100 гр

Куриные бедра без кожи – 2-3 шт.

Лук – 1 шт

Сливочное масло

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Лук нарезать половинками колец, чеснок и курицу очень мелко нарезать.

2. Поджарить лук и чеснок до мягкости, добавить курицу и жарить до готовности.

3. Добавить сливки, довести до кипения и снять с огня.

4. Тесто фило сложить волнами в форму для запекания.

5. Обильно смазать тесто растопленным сливочным маслом.

6. Залить смесью с курицей, посыпать сыром.

7. Выпекать в течение 25-30 минут при температуре 180-190 градусов или до образования золотистой корочки.

8. Подавать охлажденным.

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