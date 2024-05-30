Пирог с курицей и сыром из теста фило: справится даже ребенок
Когда гости на пороге, а в холодильнике пусто – самое время использовать тесто фило, которое всегда должно быть под рукой. Из него в считанные минуты можно приготовить вкусный пирог, используя любые продукты.
Именно так поступила фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она предложила рецепт приготовления пирога из теста фило с курицей, сыром и сливочной заливкой. Блюдо получается идеальное для ужина или внезапного прихода гостей.
Ингредиенты
- Тесто фило – 10 листов
- Сливки – 250 мл
- Сыр сулугуни – 100 гр
- Моцарелла – 100 гр
- Куриные бедра без кожи – 2-3 шт.
- Лук – 1 шт
- Сливочное масло
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Лук нарезать половинками колец, чеснок и курицу очень мелко нарезать.
2. Поджарить лук и чеснок до мягкости, добавить курицу и жарить до готовности.
3. Добавить сливки, довести до кипения и снять с огня.
4. Тесто фило сложить волнами в форму для запекания.
5. Обильно смазать тесто растопленным сливочным маслом.
6. Залить смесью с курицей, посыпать сыром.
7. Выпекать в течение 25-30 минут при температуре 180-190 градусов или до образования золотистой корочки.
8. Подавать охлажденным.
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