Пирог со шпинатом и сыром на скорую руку: интересный вариант для перекуса

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
450
Пирог со шпинатом и сыром на скорую руку: интересный вариант для перекуса

Это просто идеальный пирог на перекус. Он питателен, полон витаминами и полезными элементами, а еще и готовится невероятно быстро, потому что для его приготовления используется готовое тесто.

Готовить пирог со шпинатом и сыром – одно удовольствие. Всего несколько минут на подготовку и пол часа на запекание, и на стол уже подан невероятно вкусный перекус. Рецептом этого волшебного пирога в Instagram поделилась фудблогер с ником polli_cooking.

Пирог со шпинатом и сыром на скорую руку: интересный вариант для перекуса
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Ингредиенты

  • Слоено-дрожжевое тесто
  • Сыр – 160 гр
  • Шпинат – 75 гр
  • Яйца – 2шт
  • Соль
  • Прованские травы
  • Желток
  • Кунжут

Способ приготовления

1. Сыр натереть на терке и добавить в него шпинат, яйца, соль, прованские травы. Всё хорошо перемешать.

Пирог со шпинатом и сыром на скорую руку: интересный вариант для перекуса

2. Размороженное тесто выложить на припыленную мукой поверхность и немного раскатать.

3. На половину теста выложить начинку, отступая 1 см от края.

Пирог со шпинатом и сыром на скорую руку: интересный вариант для перекуса

4. Накрыть будущий пирог второй половинкой теста и плотно защепить.

Пирог со шпинатом и сыром на скорую руку: интересный вариант для перекуса

5. Выложить пирог на противень с пергаментом, смазать желтком, посыпать кунжутом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 25-30 минут.

Пирог со шпинатом и сыром на скорую руку: интересный вариант для перекуса

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