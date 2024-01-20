Пирог со шпинатом и сыром на скорую руку: интересный вариант для перекуса
Это просто идеальный пирог на перекус. Он питателен, полон витаминами и полезными элементами, а еще и готовится невероятно быстро, потому что для его приготовления используется готовое тесто.
Готовить пирог со шпинатом и сыром – одно удовольствие. Всего несколько минут на подготовку и пол часа на запекание, и на стол уже подан невероятно вкусный перекус. Рецептом этого волшебного пирога в Instagram поделилась фудблогер с ником polli_cooking.
Ингредиенты
- Слоено-дрожжевое тесто
- Сыр – 160 гр
- Шпинат – 75 гр
- Яйца – 2шт
- Соль
- Прованские травы
- Желток
- Кунжут
Способ приготовления
1. Сыр натереть на терке и добавить в него шпинат, яйца, соль, прованские травы. Всё хорошо перемешать.
2. Размороженное тесто выложить на припыленную мукой поверхность и немного раскатать.
3. На половину теста выложить начинку, отступая 1 см от края.
4. Накрыть будущий пирог второй половинкой теста и плотно защепить.
5. Выложить пирог на противень с пергаментом, смазать желтком, посыпать кунжутом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 25-30 минут.
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