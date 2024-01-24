Пирог со шпинатом и сыром за 30 минут: рецепт вкусного блюда
Домашние пироги можно готовить из слоеного и дрожжевого теста, песочного, а также из жидкого, но это подойдет для заливных пирогов. Для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с сыром, свежим шпинатом и яйцами.
Ингредиенты:
- 500 г. слоено-дрожжевого теста
- 160 г. твердого сыра
- 75 г свежего шпината
- 2 яйца
- соль, прованские травы
- желток
- кунжут
Способ приготовления:
1. Сыр натрите на терке, в него добавьте нарезанный шпинат, яйца, соль, прованские травы и все хорошо перемешайте.
2. На присыпанную мукой поверхность выложите размороженное слоено-дрожжевое тесто, немного его раскатайте.
3. На одну половину выложите начинку, от края отступите 1 см и накройте другой половиной, плотно защипываем края.
4. Переложите пирог на застеленный пергаментом противень, сделайте разрезы, смажьте желтком и посыпаем кунжутом.
5. Выпекайте пирог в разогретой до 180 С духовке на 20-30 минут до образования золотистой корочки.
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