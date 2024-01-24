Домашние пироги можно готовить из слоеного и дрожжевого теста, песочного, а также из жидкого, но это подойдет для заливных пирогов. Для начинки можно использовать любые продукты.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с сыром, свежим шпинатом и яйцами.

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Ингредиенты:

500 г. слоено-дрожжевого теста

160 г. твердого сыра

75 г свежего шпината

2 яйца

соль, прованские травы

желток

кунжут

Способ приготовления:

1. Сыр натрите на терке, в него добавьте нарезанный шпинат, яйца, соль, прованские травы и все хорошо перемешайте.

2. На присыпанную мукой поверхность выложите размороженное слоено-дрожжевое тесто, немного его раскатайте.

3. На одну половину выложите начинку, от края отступите 1 см и накройте другой половиной, плотно защипываем края.

4. Переложите пирог на застеленный пергаментом противень, сделайте разрезы, смажьте желтком и посыпаем кунжутом.

5. Выпекайте пирог в разогретой до 180 С духовке на 20-30 минут до образования золотистой корочки.

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