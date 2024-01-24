Пирог со шпинатом и сыром за 30 минут: рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пирог со шпинатом и сыром за 30 минут: рецепт вкусного блюда

Домашние пироги можно готовить из слоеного и дрожжевого теста, песочного, а также из жидкого, но это подойдет для заливных пирогов. Для начинки можно использовать любые продукты. 

Вкусный пирог из слоеного теста

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с сыром, свежим шпинатом и яйцами. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • 500 г. слоено-дрожжевого теста
  • 160 г. твердого сыра
  • 75 г свежего шпината
  • 2 яйца
  • соль, прованские травы
  • желток
  • кунжут

Способ приготовления: 

1. Сыр натрите на терке, в него добавьте нарезанный шпинат, яйца, соль, прованские травы и все хорошо перемешайте.

Сыр с зеленью

2. На присыпанную мукой поверхность выложите размороженное слоено-дрожжевое тесто, немного его раскатайте. 

Тесто для пирога

3. На одну половину выложите начинку, от края отступите 1 см и накройте другой половиной, плотно защипываем края.

Начинка для пирога

4. Переложите пирог на застеленный пергаментом противень, сделайте разрезы, смажьте желтком и посыпаем кунжутом.

Сколько выпекать пирог

5. Выпекайте пирог в разогретой до 180 С духовке на 20-30 минут до образования золотистой корочки. 

Готовый пирог

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