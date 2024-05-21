Сезон спаржи очень короткий. А поскольку этот овощ содержит большое количество витаминов и других полезных веществ, важно потреблять его в большом количестве. Ее можно есть в сыром, вареном и печеном виде, а также в сочетании с другими ингредиентами.

А если хочется удивить близких по-настоящему изысканным блюдом, следует обратить внимание на рецепт фудблогера с ником vika marchenko. В Instagram она рассказала, как приготовить пирог со спаржей, хамоном и страчателлой, которая точно не оставит никого равнодушным.

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Ингредиенты

Слоеное тесто

Спаржа

Чеснок – 2 зуб

Масло

Пармезан

Хамон

Сыр страчателла

Способ приготовления

1.Слоеное тесто надрезать по периметру, но не до конца. Таким образом формируем бортики для пирога.

2. Спаржу почистить и обрезать сухие кончики, добавить выжатый чеснок, полить растительным маслом и перемешать.

3. Тесто присыпать тертым сыром, выложить спаржу и снова посыпать сыром.

4. Выпекать в предварительно разогретой до 175 градусов духовке в течение 20 минут.

5. На еще горячий пирог выложить кусочки хамона и страчателлу (можно заменить бурратой или моцареллой) и присыпать кунжутом.

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