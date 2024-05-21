Пирог со спаржей, хамоном и страчателлой: изысканное блюдо за 10 минут
Сезон спаржи очень короткий. А поскольку этот овощ содержит большое количество витаминов и других полезных веществ, важно потреблять его в большом количестве. Ее можно есть в сыром, вареном и печеном виде, а также в сочетании с другими ингредиентами.
А если хочется удивить близких по-настоящему изысканным блюдом, следует обратить внимание на рецепт фудблогера с ником vika marchenko. В Instagram она рассказала, как приготовить пирог со спаржей, хамоном и страчателлой, которая точно не оставит никого равнодушным.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- Спаржа
- Чеснок – 2 зуб
- Масло
- Пармезан
- Хамон
- Сыр страчателла
Способ приготовления
1.Слоеное тесто надрезать по периметру, но не до конца. Таким образом формируем бортики для пирога.
2. Спаржу почистить и обрезать сухие кончики, добавить выжатый чеснок, полить растительным маслом и перемешать.
3. Тесто присыпать тертым сыром, выложить спаржу и снова посыпать сыром.
4. Выпекать в предварительно разогретой до 175 градусов духовке в течение 20 минут.
5. На еще горячий пирог выложить кусочки хамона и страчателлу (можно заменить бурратой или моцареллой) и присыпать кунжутом.
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