"Три стакана" – это элементарный пирог, с которым справится даже кулинар-новичок. Все потому, что вы точно не ошибетесь в пропорциях, ведь количество основных компонентов указано в названии – 3 стакана. Особенно вкусно, если добавить яблоки.

Идея приготовления пирога "Три стакана" с яблоками опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Идеальный быстрый пирог для всей семьи.

Ингредиенты:

сливочное масло – 80 г

мука – 1 стакан

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сахар – 1 стакан (но можно меньше)

манная крупа – 1 стакан

ванильный сахар

яблоки – примерно 1 кг

Способ приготовления:

1. Яблоки промываем, чистим от кожуры и вырезаем семена.

2. Натираем на крупную терку и добавляем немного лимонного сока.

3. Сливочное масло отправляем к морозилке, чтобы лучше натиралось.

4. Просеиваем в миску муку, добавляем манную крупу, сахар, ванильный сахар и все перемешиваем.

5. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой.

6. Поочередно выкладываем сыпучий слой и яблочный.

7. Завершаем обязательно сыпучим, сверху натираем сливочное масло и отправляем в разогретую на 180 градусов духовку примерно на 1.2 часа.

8. После выпекания нужно охладить.

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