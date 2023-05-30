Пирог "Три стакана" с яблоками: проще шарлотки
"Три стакана" – это элементарный пирог, с которым справится даже кулинар-новичок. Все потому, что вы точно не ошибетесь в пропорциях, ведь количество основных компонентов указано в названии – 3 стакана. Особенно вкусно, если добавить яблоки.
Идея приготовления пирога "Три стакана" с яблоками опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Идеальный быстрый пирог для всей семьи.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 80 г
- мука – 1 стакан
- сахар – 1 стакан (но можно меньше)
- манная крупа – 1 стакан
- ванильный сахар
- яблоки – примерно 1 кг
Способ приготовления:
1. Яблоки промываем, чистим от кожуры и вырезаем семена.
2. Натираем на крупную терку и добавляем немного лимонного сока.
3. Сливочное масло отправляем к морозилке, чтобы лучше натиралось.
4. Просеиваем в миску муку, добавляем манную крупу, сахар, ванильный сахар и все перемешиваем.
5. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой.
6. Поочередно выкладываем сыпучий слой и яблочный.
7. Завершаем обязательно сыпучим, сверху натираем сливочное масло и отправляем в разогретую на 180 градусов духовку примерно на 1.2 часа.
8. После выпекания нужно охладить.
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