Летом лучшим угощением к чаю будет любой пирог с ягодами. Для того, чтобы блюдо было удачным, нужно приготовить правильно основу – тесто, чтобы оно было однородным и не слишком густым и жидким.

Кулинар AlinaFoodee поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного пирога с ягодной начинкой, который очень быстро готовится.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Мука – 2 стакана (240 г)

Сахар – 1 стакан (150-200 г)

Ванильный сахар – 10 г

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Разрыхлитель – 7 г

Соль – 1/3 ч. л.

Молоко – 8 ст. л.

Растительное масло – 8 ст. л.

Ягоды – 300 г + 1 ст. л. муки

Способ приготовления:

1. Смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, молоко, растительное масло. Добавьте муку и разрыхлитель, хорошо перемешайте.

2. Ягоды смешайте с мукой и добавьте их в тесто, хорошо перемешайте.

3. Дно формы выстелите пергаментом, бока смажьте сливочным маслом и вылейте тесто в форму.

4. Выпекайте пирог 30-40 минут при температуре 180 С. Если вы будете использовать замороженные ягоды, то время выпечки увеличится, проверяйте готовность деревянной шпажкой. Она должна получаться полностью сухой без остатков сырого теста.

5. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

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