Пирог "Все смешал и в духовку" с любыми ягодами: рецепт самой простой домашней выпечки к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Летом лучшим угощением к чаю будет любой пирог с ягодами. Для того, чтобы блюдо было удачным, нужно приготовить правильно основу – тесто, чтобы оно было однородным и не слишком густым и жидким.

Ягодный пирог

Кулинар AlinaFoodee поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного пирога с ягодной начинкой, который очень быстро готовится.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 2 стакана (240 г)
  • Сахар – 1 стакан (150-200 г)
  • Ванильный сахар – 10 г
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  • Разрыхлитель – 7 г
  • Соль – 1/3 ч. л.
  • Молоко – 8 ст. л.
  • Растительное масло – 8 ст. л.
  • Ягоды – 300 г + 1 ст. л. муки

Способ приготовления:

1. Смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, молоко, растительное масло. Добавьте муку и разрыхлитель, хорошо перемешайте.

Ягоды для пирога

2. Ягоды смешайте с мукой и добавьте их в тесто, хорошо перемешайте.

Приготовление теста

3. Дно формы выстелите пергаментом, бока смажьте сливочным маслом и вылейте тесто в форму.

Тесто с ягодами для пирога

4. Выпекайте пирог 30-40 минут при температуре 180 С. Если вы будете использовать замороженные ягоды, то время выпечки увеличится, проверяйте готовность деревянной шпажкой. Она должна получаться полностью сухой без остатков сырого теста.

Сколько выпекать пирог

5. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

Готовый пирог

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