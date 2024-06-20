Пирог "Зебра" по-новому: рецепт самой вкусной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
150
Рецепт пирога

Если вы хотите быстро приготовить вкусный и быстрый пирог, выбирайте для этого самые простые рецепты выпечки, например таких десертов, как "Зебра".

Как приготовить вкусный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Зебры" с вишней, которая будет очень ароматной и вкусной. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • Масло сливочное – 150 г
  • Яйца – 3 шт + 1
  • Мука – 180 г
  • Сахар – 150 г + 50 г
  • Какао – 20 г
  • Молоко – 50 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Вишня см – 150 г
  • Крем – сыр – 150 г
  • Крахмал кукурузный – 10 г
  • Ванильный сахар

Способ приготовления: 

1. Мягкое масло взбейте с сахаром (150 г) до белого. По одному добавляем яйца и постоянно взбиваем. Далее добавляем муку и разрыхлитель. Также взбейте.

Тесто для пирога

2. Готовое тесто разделите на 2 части. В одну из частей добавляем какао, но сначала разведите его в молоке. Перемешайте с тестом.

3. Взбейте отдельно крем-сыр с сахаром (50 г) и ванильным сахаром и с одним яйцом до  однородности. Добавляем крахмал и еще раз взбейте до однородности.

С чем приготовить домашний пирог

4. В форму, которую смазали сливочным маслом и обсыпали мукой, выложите белое тесто, посыпьте вишней (половина). Сверху выложите темное тесто.

Выпекайте до готовности!

Готовый пирог

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