Если вы хотите быстро приготовить вкусный и быстрый пирог, выбирайте для этого самые простые рецепты выпечки, например таких десертов, как "Зебра".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Зебры" с вишней, которая будет очень ароматной и вкусной.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 150 г

Яйца – 3 шт + 1

Мука – 180 г

Сахар – 150 г + 50 г

Какао – 20 г

Молоко – 50 г

Разрыхлитель – 5 г

Вишня см – 150 г

Крем – сыр – 150 г

Крахмал кукурузный – 10 г

Ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Мягкое масло взбейте с сахаром (150 г) до белого. По одному добавляем яйца и постоянно взбиваем. Далее добавляем муку и разрыхлитель. Также взбейте.

2. Готовое тесто разделите на 2 части. В одну из частей добавляем какао, но сначала разведите его в молоке. Перемешайте с тестом.

3. Взбейте отдельно крем-сыр с сахаром (50 г) и ванильным сахаром и с одним яйцом до однородности. Добавляем крахмал и еще раз взбейте до однородности.

4. В форму, которую смазали сливочным маслом и обсыпали мукой, выложите белое тесто, посыпьте вишней (половина). Сверху выложите темное тесто.

Выпекайте до готовности!

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