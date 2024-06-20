Пирог "Зебра" по-новому: рецепт самой вкусной домашней выпечки
Если вы хотите быстро приготовить вкусный и быстрый пирог, выбирайте для этого самые простые рецепты выпечки, например таких десертов, как "Зебра".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Зебры" с вишней, которая будет очень ароматной и вкусной.
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 150 г
- Яйца – 3 шт + 1
- Мука – 180 г
- Сахар – 150 г + 50 г
- Какао – 20 г
- Молоко – 50 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Вишня см – 150 г
- Крем – сыр – 150 г
- Крахмал кукурузный – 10 г
- Ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Мягкое масло взбейте с сахаром (150 г) до белого. По одному добавляем яйца и постоянно взбиваем. Далее добавляем муку и разрыхлитель. Также взбейте.
2. Готовое тесто разделите на 2 части. В одну из частей добавляем какао, но сначала разведите его в молоке. Перемешайте с тестом.
3. Взбейте отдельно крем-сыр с сахаром (50 г) и ванильным сахаром и с одним яйцом до однородности. Добавляем крахмал и еще раз взбейте до однородности.
4. В форму, которую смазали сливочным маслом и обсыпали мукой, выложите белое тесто, посыпьте вишней (половина). Сверху выложите темное тесто.
Выпекайте до готовности!
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