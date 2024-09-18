Пирожки, как у бабушки: как приготовить вкусное и воздушное тесто
Бабушкины пирожки – это вкус, прекрасно знакомый всем с детства. Аромат выпечки, которую готовили наши бабушки, разлетался далеко вне дома, и заставлял вернуться туда как можно быстрее, чтобы отведать этот неповторимый шедевр.
Если вы хотите снова почувствовать этот аромат и получить невероятное гастрономическое удовольствие, советуем обратить внимание на рецепт фудблогера с ником katyamull. В Instagram она рассказала тот же рецепт бабушкиных пирожков, что точно вернет вас в детство.
Ингредиенты для теста
- Молоко 38-40'с – 100 мл
- Вода 38-40'с – 100 мл
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Дрожжи – 7-8 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Мука – 300-400 гр
Ингредиенты для начинки
- Яйца вареные
- Зеленый лук
- Сливочное масло
Способ приготовления
1.В глубокой емкости смешиваем воду, молоко, дрожжи, сахар, 3 ст.л. муки. Накрываем пленкой и ставим в теплое место на 15-20 минут.
2. Добавляем соль в опару и постепенно муку. Тесто должно получиться эластичным.
3. Добавляем растопленное масло и вымешиваем тесто в течение 10-15 минут.
4. Отправляем тесто в миску, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 30-40 минут или пока оно не увеличится в 2-3 раза.
5. За это время готовим начинку. Вареные яйца смешиваем со сливочным маслом и зеленым луком.
6. Рабочей поверхности смазываем маслом и выкладываем на нее небольшой кусок теста. Раскатываем овалом.
7. Добавляем начинку и скрепляем края, формируя пирожок.
8. Жарим на сковороде с толстым дном с добавлением масла в золотистую корочку.
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