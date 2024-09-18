Бабушкины пирожки – это вкус, прекрасно знакомый всем с детства. Аромат выпечки, которую готовили наши бабушки, разлетался далеко вне дома, и заставлял вернуться туда как можно быстрее, чтобы отведать этот неповторимый шедевр.

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Если вы хотите снова почувствовать этот аромат и получить невероятное гастрономическое удовольствие, советуем обратить внимание на рецепт фудблогера с ником katyamull. В Instagram она рассказала тот же рецепт бабушкиных пирожков, что точно вернет вас в детство.

Ингредиенты для теста

Молоко 38-40'с – 100 мл

Вода 38-40'с – 100 мл

Масло растительное – 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Дрожжи – 7-8 гр

Соль – 1 ч.л.

Мука – 300-400 гр

Ингредиенты для начинки

Яйца вареные

Зеленый лук

Сливочное масло

Способ приготовления

1.В глубокой емкости смешиваем воду, молоко, дрожжи, сахар, 3 ст.л. муки. Накрываем пленкой и ставим в теплое место на 15-20 минут.

2. Добавляем соль в опару и постепенно муку. Тесто должно получиться эластичным.

3. Добавляем растопленное масло и вымешиваем тесто в течение 10-15 минут.

4. Отправляем тесто в миску, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 30-40 минут или пока оно не увеличится в 2-3 раза.

5. За это время готовим начинку. Вареные яйца смешиваем со сливочным маслом и зеленым луком.

6. Рабочей поверхности смазываем маслом и выкладываем на нее небольшой кусок теста. Раскатываем овалом.

7. Добавляем начинку и скрепляем края, формируя пирожок.

8. Жарим на сковороде с толстым дном с добавлением масла в золотистую корочку.

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