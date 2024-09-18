Пирожки, как у бабушки: как приготовить вкусное и воздушное тесто

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Рецепт пирожков

Бабушкины пирожки – это вкус, прекрасно знакомый всем с детства. Аромат выпечки, которую готовили наши бабушки, разлетался далеко вне дома, и заставлял вернуться туда как можно быстрее, чтобы отведать этот неповторимый шедевр.

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Если вы хотите снова почувствовать этот аромат и получить невероятное гастрономическое удовольствие, советуем обратить внимание на рецепт фудблогера с ником katyamull. В Instagram она рассказала тот же рецепт бабушкиных пирожков, что точно вернет вас в детство.

Пирожки, как у бабушки: как приготовить вкусное и воздушное тесто

Ингредиенты для теста

  • Молоко 38-40'с – 100 мл
  • Вода 38-40'с – 100 мл
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Дрожжи – 7-8 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Мука – 300-400 гр

Ингредиенты для начинки

  • Яйца вареные
  • Зеленый лук
  • Сливочное масло

Способ приготовления

1.В глубокой емкости смешиваем воду, молоко, дрожжи, сахар, 3 ст.л. муки. Накрываем пленкой и ставим в теплое место на 15-20 минут.

Пирожки, как у бабушки: как приготовить вкусное и воздушное тесто

2. Добавляем соль в опару и постепенно муку. Тесто должно получиться эластичным.

3. Добавляем растопленное масло и вымешиваем тесто в течение 10-15 минут.

4. Отправляем тесто в миску, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 30-40 минут или пока оно не увеличится в 2-3 раза.

Пирожки, как у бабушки: как приготовить вкусное и воздушное тесто

5. За это время готовим начинку. Вареные яйца смешиваем со сливочным маслом и зеленым луком.

6. Рабочей поверхности смазываем маслом и выкладываем на нее небольшой кусок теста. Раскатываем овалом.

Пирожки, как у бабушки: как приготовить вкусное и воздушное тесто

7. Добавляем начинку и скрепляем края, формируя пирожок.

8. Жарим на сковороде с толстым дном с добавлением масла в золотистую корочку.

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