Пирожки на кефире: простое блюдо, которое точно понравится всем

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
270
Пирожки на кефире: простое блюдо, которое точно понравится всем

Пирожки – это универсальное блюдо. Их можно есть на завтрак или ужин, а также использовать в качестве перекуса. Есть тысячи разнообразных рецептов пирожков. Некоторые готовятся с использованием дрожжевого теста и требуют особого внимания. А другие - наоборот, готовятся из ингредиентов, которые есть в холодильнике у каждого, и всего за несколько минут.

Рецептом именно таких пирожков поделилась в Instagram фудблогерка Ольга Рябенко. Она рассказала, как правильно и быстро приготовить пирожки на кефире, которые точно понравятся всем.

Пирожки на кефире: простое блюдо, которое точно понравится всем

Ингредиенты

  • Кефир – 200 мл
  • Мука – 300 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт
  • Яйца вареные – 4 шт
  • Лук зеленый – 8 стеблей
  • Сыр твердый – 100 гр
  • Масло для жарки

Способ приготовления

1. Кефир смешать с солью, сахаром и разрыхлителем.

2. Добавить яйцо и муку. Замесить тесто.

Пирожки на кефире: простое блюдо, которое точно понравится всем

3. Яйца вареные порезать кубиком. Измельчить лук и натереть творог.

4. Все ингредиенты добавить в тесто и хорошо смешать.

Пирожки на кефире: простое блюдо, которое точно понравится всем

5. На разогретую сковороду выложить большой ложкой тесто.

Пирожки на кефире: простое блюдо, которое точно понравится всем

6. Жарить до золотистого цвета со всех сторон.

На OBOZ.UA есть много рецептов пирожков:

Сейчас мы готовим

Все рецепты