Пирожки – это универсальное блюдо. Их можно есть на завтрак или ужин, а также использовать в качестве перекуса. Есть тысячи разнообразных рецептов пирожков. Некоторые готовятся с использованием дрожжевого теста и требуют особого внимания. А другие - наоборот, готовятся из ингредиентов, которые есть в холодильнике у каждого, и всего за несколько минут.

Рецептом именно таких пирожков поделилась в Instagram фудблогерка Ольга Рябенко. Она рассказала, как правильно и быстро приготовить пирожки на кефире, которые точно понравятся всем.

Ингредиенты

Кефир – 200 мл

Мука – 300 гр

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт

Яйца вареные – 4 шт

Лук зеленый – 8 стеблей

Сыр твердый – 100 гр

Масло для жарки

Способ приготовления

1. Кефир смешать с солью, сахаром и разрыхлителем.

2. Добавить яйцо и муку. Замесить тесто.

3. Яйца вареные порезать кубиком. Измельчить лук и натереть творог.

4. Все ингредиенты добавить в тесто и хорошо смешать.

5. На разогретую сковороду выложить большой ложкой тесто.

6. Жарить до золотистого цвета со всех сторон.

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