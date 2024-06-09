Пирожки на кефире: простое блюдо, которое точно понравится всем
Пирожки – это универсальное блюдо. Их можно есть на завтрак или ужин, а также использовать в качестве перекуса. Есть тысячи разнообразных рецептов пирожков. Некоторые готовятся с использованием дрожжевого теста и требуют особого внимания. А другие - наоборот, готовятся из ингредиентов, которые есть в холодильнике у каждого, и всего за несколько минут.
Рецептом именно таких пирожков поделилась в Instagram фудблогерка Ольга Рябенко. Она рассказала, как правильно и быстро приготовить пирожки на кефире, которые точно понравятся всем.
Ингредиенты
- Кефир – 200 мл
- Мука – 300 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Яйцо – 1 шт
- Яйца вареные – 4 шт
- Лук зеленый – 8 стеблей
- Сыр твердый – 100 гр
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. Кефир смешать с солью, сахаром и разрыхлителем.
2. Добавить яйцо и муку. Замесить тесто.
3. Яйца вареные порезать кубиком. Измельчить лук и натереть творог.
4. Все ингредиенты добавить в тесто и хорошо смешать.
5. На разогретую сковороду выложить большой ложкой тесто.
6. Жарить до золотистого цвета со всех сторон.
На OBOZ.UA есть много рецептов пирожков: