В процессе приготовления домашних пирожков самое важное – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и длительность хранения хлебобулочного изделия. Начинка может быть любая: соленая или сладкая.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашних пирожков с вишнями, которые получаются мягкими, как пух. В тесто советуют добавить совсем немного алкоголя, а именно водку, которая делает сдобу особенно пышной и позволяет ей дольше храниться.

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Ингредиенты:

мука – 500-700 г

сухие дрожжи – 11 г

сахар – 100 г

соль

молоко теплое – 300 мл

яйца – 2 шт

сметана – 1 ст. л.

сливочное масло растопленное – 80 мл

водка – 0,5 ст. л.

вишневое или вишневое варенье для начинки

Способ приготовления:

1. В миску просеять муку, сделать внутри лунку, насыпать дрожжи и 1 ст. л. сахара.

2. Отдельно взбить яйца с сахаром венчиком.

3. В полученную массу постепенно налить растопленное масло и сметану. Перемешать венчиком. В конце добавить водку и снова перемешать.

4. В сухие ингредиенты налить теплое молоко и яичную массу. Перемешать сначала лопаткой, затем продолжить вымешивать тесто руками. Оно должно быть мягким и эластичным. Готово тесто оставить в тепле на 30 минут.

5. Готовое тесто раскатать в колбаску, порезать порционными кусками. Из каждого куска сформовать шарики, слегка раскатать их, выложить начинку и сформовать пирожки.

6. Смазать пирожку смесью из желтка и молока. Выпекать при температуре 190 градусов 50 минут.

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