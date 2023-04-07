Пирожки с вишнями в духовке, как пух: какой ингредиент следует добавить в тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Пирожки с вишнями в духовке, как пух: какой ингредиент следует добавить в тесто

В процессе приготовления домашних пирожков самое важное – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и длительность хранения хлебобулочного изделия. Начинка может быть любая: соленая или сладкая.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашних пирожков с вишнями, которые получаются мягкими, как пух. В тесто советуют добавить совсем немного алкоголя, а именно водку, которая делает сдобу особенно пышной и позволяет ей дольше храниться.

Рецепт домашних пирожков с вишнями в духовке
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Ингредиенты:

  • мука – 500-700 г
  • сухие дрожжи – 11 г
  • сахар – 100 г
  • соль
  • молоко теплое – 300 мл
  • яйца – 2 шт
  • сметана – 1 ст. л.
  • сливочное масло растопленное – 80 мл
  • водка – 0,5 ст. л.
  • вишневое или вишневое варенье для начинки

Способ приготовления:

1. В миску просеять муку, сделать внутри лунку, насыпать дрожжи и 1 ст. л. сахара.

2. Отдельно взбить яйца с сахаром венчиком.

Приготовление теста

3. В полученную массу постепенно налить растопленное масло и сметану. Перемешать венчиком. В конце добавить водку и снова перемешать.

4. В сухие ингредиенты налить теплое молоко и яичную массу. Перемешать сначала лопаткой, затем продолжить вымешивать тесто руками. Оно должно быть мягким и эластичным. Готово тесто оставить в тепле на 30 минут.

Тесто на пирожки в духовке

5. Готовое тесто раскатать в колбаску, порезать порционными кусками. Из каждого куска сформовать шарики, слегка раскатать их, выложить начинку и сформовать пирожки.

Домашние пирожки с вишнями

6. Смазать пирожку смесью из желтка и молока. Выпекать при температуре 190 градусов 50 минут.

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