Пирожки с вишнями в духовке, как пух: какой ингредиент следует добавить в тесто
В процессе приготовления домашних пирожков самое важное – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и длительность хранения хлебобулочного изделия. Начинка может быть любая: соленая или сладкая.
Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашних пирожков с вишнями, которые получаются мягкими, как пух. В тесто советуют добавить совсем немного алкоголя, а именно водку, которая делает сдобу особенно пышной и позволяет ей дольше храниться.
Ингредиенты:
- мука – 500-700 г
- сухие дрожжи – 11 г
- сахар – 100 г
- соль
- молоко теплое – 300 мл
- яйца – 2 шт
- сметана – 1 ст. л.
- сливочное масло растопленное – 80 мл
- водка – 0,5 ст. л.
- вишневое или вишневое варенье для начинки
Способ приготовления:
1. В миску просеять муку, сделать внутри лунку, насыпать дрожжи и 1 ст. л. сахара.
2. Отдельно взбить яйца с сахаром венчиком.
3. В полученную массу постепенно налить растопленное масло и сметану. Перемешать венчиком. В конце добавить водку и снова перемешать.
4. В сухие ингредиенты налить теплое молоко и яичную массу. Перемешать сначала лопаткой, затем продолжить вымешивать тесто руками. Оно должно быть мягким и эластичным. Готово тесто оставить в тепле на 30 минут.
5. Готовое тесто раскатать в колбаску, порезать порционными кусками. Из каждого куска сформовать шарики, слегка раскатать их, выложить начинку и сформовать пирожки.
6. Смазать пирожку смесью из желтка и молока. Выпекать при температуре 190 градусов 50 минут.
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