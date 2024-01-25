Пирожное моти – это традиционный японский вкус, без которого не обходится ни одна чайная церемония. Нежные, легкие, пухленькие пирожные, вкус которых невозможно описать словами. Те люди, которые уже успели попробовать моти, смело заявляют, что теперь это один из их любимых десертов.

Отведав моти может показаться, что рецепт их приготовления очень сложный и длительный. Но в действительности все далеко не так, и приготовить моти без проблем можно на любой кухне. Рецептом приготовления моти дома поделилась в Instagram фудблогер Юлия Вилич.

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Ингредиенты для теста

Клейкая рисовая мука – 110 гр

Сахарная пудра – 20 гр

Кукурузный крахмал – 5 гр

Вода – 150 мл

Растительное масло без запаха – 15 гр

Ингредиенты для крема

Сливочный сыр – 200 гр

Белый шоколад – 130 гр

Ингредиенты для начинки

Пюре смородины – 100 гр

Сахар – 20 гр

Желатин 3 гр (замочить в 15 мл воды)

Способ приготовления

1. Рисовую муку, сахарную пудру, крахмал и воду соединяем в емкости. Перемешиваем до однородности.

2. Добавляем растительное масло и краситель по вкусу.

3. Переливаем тесто на сковороду и постоянно помешивая, завариваем его.

4. Заворачиваем готовое тесто в пищевую пленку и даем остыть при комнатной температуре.

5. Пока тесто охлаждается, делаем начинку. Шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновке, добавляем крем-сыр и взбиваем массу до получения кремовой консистенции.

6. Пришло время смородиновой начинки. Пюре провариваем с сахаром до закипания. Добавляем желатин.

7. Разливаем начинку по формам или заливаем в одну большую форму и отправляем в холодильник.

8. Когда застыла начинка, нарезаем ее на порционные куски нужного размера.

9. Разделяем тесто на равные части и делаем из каждой из них диск.

10. В центр диска накладываем крем, сверху выкладываем смородиновую начинку и еще один слой крема.

11. Слепляем противоположные куски теста. Формируем шарики и отправляем в холодильник на один час.

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