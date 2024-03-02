Пирожное "Персики" знакомо всем с детства. Попробовав их вы сможете на миг погрузиться в безмятежную жизнь, когда этот вкус даровал радость на целый день.

Рецептом возвращающего в детство печенья поделилась фублогер Валентина Кущ. В Instagram она рассказала как правильно приготовить этот десерт так, чтобы он максимально походил на персик.

Ингредиенты

Мука – 350 гр

Мягкое сливочное масло – 50 гр

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Сахарная пудра – 120 гр

Яйца – 2 шт

Ваниль

Разрыхлитель – щепотка

Ингредиенты для начинки

Вареная сгущенка

Ингредиенты для декора

Краситель пищевой красный и оранжевый

Сахар

Орешки (по желанию)

Способ приготовления

1.Мягкое сливочное масло взбиваем до белого с пудрой.

2. По одному добавляем яйца и взбиваем каждый раз.

3. Добавляем муку, разрыхлитель и ваниль. Тесто должно получиться мягким и податливым.

4. Из теста формируем шарики одинакового размера примерно по 30 гр.

5. Выкладываем на застеленный пергаментом противень на расстоянии друг от друга и немного прижимаем.

6. Выпекаем при 180 градусах примерно 15 минут. Пирожные не должны быть румяными.

7. В каждом печенье делаем снизу отверстие ложкой и начиняем сгущенкой. Можно добавить любимый орех внутрь.

8. Две половинки совмещаем в кучу. Даем постоять в холодильнике часик. Для стабилизации.

9. Для окрашивания пирожных следует развести в кипятке несколько капель красителя и нанести на пирожное. Пока краска на высохшей, обвалять в сахаре.

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