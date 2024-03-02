Пирожные "Персики": как приготовить вкусный десерт родом из детства
Пирожное "Персики" знакомо всем с детства. Попробовав их вы сможете на миг погрузиться в безмятежную жизнь, когда этот вкус даровал радость на целый день.
Рецептом возвращающего в детство печенья поделилась фублогер Валентина Кущ. В Instagram она рассказала как правильно приготовить этот десерт так, чтобы он максимально походил на персик.
Ингредиенты
- Мука – 350 гр
- Мягкое сливочное масло – 50 гр
- Сахарная пудра – 120 гр
- Яйца – 2 шт
- Ваниль
- Разрыхлитель – щепотка
Ингредиенты для начинки
- Вареная сгущенка
Ингредиенты для декора
- Краситель пищевой красный и оранжевый
- Сахар
- Орешки (по желанию)
Способ приготовления
1.Мягкое сливочное масло взбиваем до белого с пудрой.
2. По одному добавляем яйца и взбиваем каждый раз.
3. Добавляем муку, разрыхлитель и ваниль. Тесто должно получиться мягким и податливым.
4. Из теста формируем шарики одинакового размера примерно по 30 гр.
5. Выкладываем на застеленный пергаментом противень на расстоянии друг от друга и немного прижимаем.
6. Выпекаем при 180 градусах примерно 15 минут. Пирожные не должны быть румяными.
7. В каждом печенье делаем снизу отверстие ложкой и начиняем сгущенкой. Можно добавить любимый орех внутрь.
8. Две половинки совмещаем в кучу. Даем постоять в холодильнике часик. Для стабилизации.
9. Для окрашивания пирожных следует развести в кипятке несколько капель красителя и нанести на пирожное. Пока краска на высохшей, обвалять в сахаре.
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