Пирожные с кремом "Пломбир" и клубникой: шедевр из готового теста
Когда очень хочется чего-нибудь вкусненького и домашнего, но нет никакого желания работать с тестом, можно приготовить вкуснейшие и нежные пирожные с кремом "Промбор" и клубникой. Хотя они и готовятся из теста, купленного в магазине, но их вкус поразит даже самых требовательных гурманов.
Как приготовить такие пирожные, в Instagram рассказала фудблогер iriska_dimitrova. Этот десерт также пригодится, когда гости уже на пороге, а угостить их нечем.
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 1 кг
- Молоко – 250 мл
- Сгущенка – 60 гр
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 60 гр
- Кукурузный крахмал – 20 гр
- Ванильный сахар – ½ ч.л.
- Сливочное масло – 30 гр
- Клубника
Способ приготовления
1.Слоеное тесто размораживаем и нарезаем на полоски шириной примерно 1,5 - 2 см.
2. Берем по 2 полоски, переплетем их между собой и закручиваем улиткой. Обязательно снизу залепляем конец.
3. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом и выпекаем примерно 20 – 25 минут при температуре 180°, до золотистого цвета.
4. Готовим крем. Молоко доводим до кипения, снимаем с огня и растворяем в нем сгущенку.
5. Яйца взбиваем с сахаром до однородности, добавляем крахмал и перемешиваем, чтобы не было комочков.
6. Приблизительно третью часть горячей молочной массы тоненькой струйкой вливаем в яичную массу, постоянно помешивая.
7. Переливаем в сотейник в молочную массу. На малом огне, постоянно помешивая, доводим крем до загущения.
8. Снимаем с огня, добавляем масло и ванильный сахар. Даем остыть.
9. Собираем пирожные. В каждой основе производим небольшое углубление посередине, прижимая ложкой. Выкладываем крем и украшаем клубникой.
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