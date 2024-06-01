Когда очень хочется чего-нибудь вкусненького и домашнего, но нет никакого желания работать с тестом, можно приготовить вкуснейшие и нежные пирожные с кремом "Промбор" и клубникой. Хотя они и готовятся из теста, купленного в магазине, но их вкус поразит даже самых требовательных гурманов.

Как приготовить такие пирожные, в Instagram рассказала фудблогер iriska_dimitrova. Этот десерт также пригодится, когда гости уже на пороге, а угостить их нечем.

Ингредиенты

Слоеное тесто – 1 кг

Молоко – 250 мл

Сгущенка – 60 гр

Яйца – 2 шт

Сахар – 60 гр

Кукурузный крахмал – 20 гр

Ванильный сахар – ½ ч.л.

Сливочное масло – 30 гр

Клубника

Способ приготовления

1.Слоеное тесто размораживаем и нарезаем на полоски шириной примерно 1,5 - 2 см.

2. Берем по 2 полоски, переплетем их между собой и закручиваем улиткой. Обязательно снизу залепляем конец.

3. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом и выпекаем примерно 20 – 25 минут при температуре 180°, до золотистого цвета.

4. Готовим крем. Молоко доводим до кипения, снимаем с огня и растворяем в нем сгущенку.

5. Яйца взбиваем с сахаром до однородности, добавляем крахмал и перемешиваем, чтобы не было комочков.

6. Приблизительно третью часть горячей молочной массы тоненькой струйкой вливаем в яичную массу, постоянно помешивая.

7. Переливаем в сотейник в молочную массу. На малом огне, постоянно помешивая, доводим крем до загущения.

8. Снимаем с огня, добавляем масло и ванильный сахар. Даем остыть.

9. Собираем пирожные. В каждой основе производим небольшое углубление посередине, прижимая ложкой. Выкладываем крем и украшаем клубникой.

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