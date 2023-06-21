Пищевые привычки из СССР, которые есть у каждого из нас и сейчас: топ-3

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пищевые привычки людей в СССР

Мы сами того не замечая, питаемся кто-то интуитивно, кто-то придерживается режима и диет. Но при этом, у каждого есть пищевые привычки, которые тянутся еще из времен СССР, например такие, как есть кашу утром. 

Рисовая каша на завтрак

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию, касаемо пищевых привычек, которые есть у каждого из нас и которые были еще во время СССР и есть сейчас. 

1. Есть утром кашу или суп 

Суп и каши можно есть в любой прием пищи, это не обязательно должны быть блюда для завтрака. По мнению специалистов, утром полезнее будет съесть легкие белковые блюда, например, яичницу, омлет, вареные яйца, яйца пашот, а также салаты, овсянку на воде, сырники. 

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Молочная каша

2. Есть обязательно хлеб с первыми блюдами 

Хлеб является полезным продуктом, но лучше выбирать цельнозерновой и не есть его например с блюдами из картофеля, макарон, так как хлеб сам по себе является калорийным продуктом. 

Стоит отметить, что из хлеба лучше делать бутерброды, есть с салатами, супом. 

Белый хлеб

3. Есть консервированные овощи и фрукты

Консервированные продукты не являются полезными, так как в процессе консервации они проходят несколько видов термической обработки высокими температурами и практически все полезные витамины теряют.

К тому же при консервации овощей часто используют уксус, а при варке варенья много сахара!

Маринованные помидоры

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какой еды на самом деле не было в СССР. 

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