Мы сами того не замечая, питаемся кто-то интуитивно, кто-то придерживается режима и диет. Но при этом, у каждого есть пищевые привычки, которые тянутся еще из времен СССР, например такие, как есть кашу утром.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию, касаемо пищевых привычек, которые есть у каждого из нас и которые были еще во время СССР и есть сейчас.

1. Есть утром кашу или суп

Суп и каши можно есть в любой прием пищи, это не обязательно должны быть блюда для завтрака. По мнению специалистов, утром полезнее будет съесть легкие белковые блюда, например, яичницу, омлет, вареные яйца, яйца пашот, а также салаты, овсянку на воде, сырники.

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2. Есть обязательно хлеб с первыми блюдами

Хлеб является полезным продуктом, но лучше выбирать цельнозерновой и не есть его например с блюдами из картофеля, макарон, так как хлеб сам по себе является калорийным продуктом.

Стоит отметить, что из хлеба лучше делать бутерброды, есть с салатами, супом.

3. Есть консервированные овощи и фрукты

Консервированные продукты не являются полезными, так как в процессе консервации они проходят несколько видов термической обработки высокими температурами и практически все полезные витамины теряют.

К тому же при консервации овощей часто используют уксус, а при варке варенья много сахара!

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