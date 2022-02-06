Пищевые привычки из СССР, которые не дают нам покоя до сих пор: топ-3

О еде и напитках времен СССР ходят легенды, а еще больше – о пищевых привычках, которые в наше время кажутся смешными, но при этом они сохранились.

Редакция FoodOboz выбрала для вас три самые популярные пищевые привычки, которые сохранились и до нашего времени.

1. Есть хлеб со всеми блюдами

Без этого продукта не обходился в СССР ни один прием пищи. Эта привычка осталась у некоторых и сейчас. А также – есть три раза в день.

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Но специалисты спешат напомнить, что хлеб – не самый полезный продукт, без которого легко можно обойтись или же готовить цельнозерновой, который содержит необходимую организму клетчатку.

2. Питаться только сезонными продуктами

В СССР этот миф считали правдивым и оправданным – есть только сезонные овощи, ягоды и фрукты, полагаясь, что именно в период созревания они самые полезные, а если это например, летние ягоды, то зимой их есть не нужно. Но в наше время эксперты называют это мифом и утверждают, что рацион должен быть максимально сбалансированным, вне зависимости от сезона нужно есть разные ягоды, овощи и фрукты.

3. Постоянно есть каши

Каждый с детства слышал о пользе и обязательном употреблении каш, особенно – овсяной. Безусловно специалисты рекомендуют есть крупы и готовить из них каши, но делать это каждый день совсем не обязательно. Но при этом у многих есть именно эта пищевая привычка, которая "пришла" именно из СССР – начинать свое утро из полезной овсянки.

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