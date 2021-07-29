Питание в жару: какие напитки и блюда категорически запрещены

Зміна температури на вулиці диктує свої правила, і як не дивно, цей агресивно сонячний період, несучи за собою ряд незручностей, дискомфорту, повинен теж регулюватися правилами , дотримуючись яких, життя стане якісно приємнішим.

Правило № 1

Влітку ми потіємо, і це фізіологічний процес для терморегуляції. З потом ми втрачаємо воду і важливі електроліти - Na, K, Mg, Cа, які вимагають заповнення.

Пофарбованою рідиною з цукром або цукрозамінниками та бульбашками це важко зробити, тому не "заїдайте" спрагу такими напоями, а слухайте своє тіло, і поповнюйте водний баланс в першу чергу формулою H2O!

Правило №2

Безпека, обережність і пильність.

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Пам'ятайте про те, що спека вносить корективи в якість продуктів, при недотриманні правил зберігання яких небезпека збільшується в геометричній прогресії.

Особливо будьте пильними до таких продуктів, як ковбасні вироби, сире м'ясо та риба, молочні продукти, вершки,виключіть ті продукти, які при умовах такої температури швидко псуються. Уникайте доставок в цю пору, поєднайте приємне з корисним. Складіть здорову тарілку самі, або почастуйте себе стравою в закладі з-під ножа.

Правило №3

Літо - це справжній подарунок нашому організму з точки зору збагачення макро- і мікронутрієнтів.

Додавайте в кожен прийом їжі зелень, овочі, листя салату. Вони багаті калієм, кальцієм, вітамінами групи В (особливо фолатами), С, антиоксидантами.

Ягоди, фрукти - обов'язково, але, давайте спробуємо без переїдання (диня та кавун передають великий привіт).

Розбавте раціон холодними супами (гаспачо, холодний борщ, окрошка).

Високоякісний білок знайдете в яйцях, рибі, м'ясі (без обсмажування),бобових. На сніданок і обід підійдуть ідеально.

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