Авокадо – это идеальное основание для вкусного и питательного завтрака. Из этого фрукта следует сделать сытный и вкусный гуакамоле. Все компоненты нужно просто измельчить и перемешать. Можно просто намазать на хлеб или хлебец.

Идея приготовления легкого гуакамоле из авокадо на завтрак опубликована на странице диетолога Юлии с ником dietolog_yuliianova в Instagram. Ингредиенты для этого блюда простые и полезные.

Ингредиенты:

вокадо – 1 шт

лук (фиолетовый) – 0.5 шт

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томат – 1 шт

кинза (орегано) – 30 г

перец чили – 2 шт

сок лимона – 1 ст.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

специи

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой авокадо.

2. Добавьте сок лимона.

3. Хорошо перемешайте.

4. Мелким кубиком нарежьте лук, томат и перец.

5. Нарежьте кинзу, смешайте с авокадо.

6. Заправьте растительным маслом и специями.

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