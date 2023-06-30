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Питательный гуакамоле с авокадо на завтрак: все компоненты нужно просто смешать
Авокадо – это идеальное основание для вкусного и питательного завтрака. Из этого фрукта следует сделать сытный и вкусный гуакамоле. Все компоненты нужно просто измельчить и перемешать. Можно просто намазать на хлеб или хлебец.
Идея приготовления легкого гуакамоле из авокадо на завтрак опубликована на странице диетолога Юлии с ником dietolog_yuliianova в Instagram. Ингредиенты для этого блюда простые и полезные.
Ингредиенты:
- вокадо – 1 шт
- лук (фиолетовый) – 0.5 шт
- томат – 1 шт
- кинза (орегано) – 30 г
- перец чили – 2 шт
- сок лимона – 1 ст.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- специи
Способ приготовления:
1. Разомните вилкой авокадо.
2. Добавьте сок лимона.
3. Хорошо перемешайте.
4. Мелким кубиком нарежьте лук, томат и перец.
5. Нарежьте кинзу, смешайте с авокадо.
6. Заправьте растительным маслом и специями.
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