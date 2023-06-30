Питательный гуакамоле с авокадо на завтрак: все компоненты нужно просто смешать

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Питательный гуакамоле с авокадо на завтрак: все компоненты нужно просто смешать

Авокадо – это идеальное основание для вкусного и питательного завтрака. Из этого фрукта следует сделать сытный и вкусный гуакамоле. Все компоненты нужно просто измельчить и перемешать. Можно просто намазать на хлеб или хлебец.

Идея приготовления легкого гуакамоле из авокадо на завтрак опубликована на странице диетолога Юлии с ником dietolog_yuliianova в Instagram. Ингредиенты для этого блюда простые и полезные.

Питательный гуакамоле с авокадо на завтрак: все компоненты нужно просто смешать

Ингредиенты:

  • вокадо – 1 шт
  • лук (фиолетовый) – 0.5 шт
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  • томат – 1 шт
  • кинза (орегано) – 30 г
  • перец чили – 2 шт
  • сок лимона – 1 ст.л.
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • специи

Способ приготовления:

Питательный гуакамоле с авокадо на завтрак: все компоненты нужно просто смешать

1. Разомните вилкой авокадо.

Питательный гуакамоле с авокадо на завтрак: все компоненты нужно просто смешать

2. Добавьте сок лимона.

3. Хорошо перемешайте.

Питательный гуакамоле с авокадо на завтрак: все компоненты нужно просто смешать

4. Мелким кубиком нарежьте лук, томат и перец.

5. Нарежьте кинзу, смешайте с авокадо.

6. Заправьте растительным маслом и специями.

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