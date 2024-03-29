Питательный и полезный авокадо-тост: рецепт быстрого завтрака

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
27
Питательный и полезный авокадо-тост: рецепт быстрого завтрака

Обычно для приготовления завтраков никогда не хватает времени. Поэтому они получаются не полезными, мало питательными и не очень эстетическими.

С рецептом, о котором идет речь, можно забыть за такие завтраки. Фублогер с ником vika_marchenko__ в Instagram рассказала, как приготовить полезный авокадо-тост, который будет одновременно питательным и красивым.

Питательный и полезный авокадо-тост: рецепт быстрого завтрака

Ингредиенты

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  • Авокадо
  • Крем-сыр
  • Лосось слабосоленый
  • Кунжут
  • Хлеб, подсушенный на сухой сковороде
  • Микс салата
  • Томаты черри
  • Орешки
  • Пармезан
  • Гранатовый соус
  • Яйцо

Способ приготовления

1.Авокадо разрезаем пополам, вынимаем серединку из одной половины и нарезаем на кубики.

Питательный и полезный авокадо-тост: рецепт быстрого завтрака

2. Слабосоленый лосось нарезаем кубиками и отправляем в авокадо в глубокую емкость.

3. Добавляем крем-сыр и перемешиваем.

Питательный и полезный авокадо-тост: рецепт быстрого завтрака

4. Присыпаем кунжутом.

5. На подсушенный на сухой сковороде кусок хлеба и выкладываем на него полученную смесь.

6. Сбоку на тарелку выкладываем микс салата, присыпаем орешками и тертым пармезаном.

Питательный и полезный авокадо-тост: рецепт быстрого завтрака

7. Выкладываем нарезанные томаты и вареные яйца и поливаем гранатовым соусом.

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