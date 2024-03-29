Питательный и полезный авокадо-тост: рецепт быстрого завтрака
Обычно для приготовления завтраков никогда не хватает времени. Поэтому они получаются не полезными, мало питательными и не очень эстетическими.
С рецептом, о котором идет речь, можно забыть за такие завтраки. Фублогер с ником vika_marchenko__ в Instagram рассказала, как приготовить полезный авокадо-тост, который будет одновременно питательным и красивым.
Ингредиенты
- Авокадо
- Крем-сыр
- Лосось слабосоленый
- Кунжут
- Хлеб, подсушенный на сухой сковороде
- Микс салата
- Томаты черри
- Орешки
- Пармезан
- Гранатовый соус
- Яйцо
Способ приготовления
1.Авокадо разрезаем пополам, вынимаем серединку из одной половины и нарезаем на кубики.
2. Слабосоленый лосось нарезаем кубиками и отправляем в авокадо в глубокую емкость.
3. Добавляем крем-сыр и перемешиваем.
4. Присыпаем кунжутом.
5. На подсушенный на сухой сковороде кусок хлеба и выкладываем на него полученную смесь.
6. Сбоку на тарелку выкладываем микс салата, присыпаем орешками и тертым пармезаном.
7. Выкладываем нарезанные томаты и вареные яйца и поливаем гранатовым соусом.
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