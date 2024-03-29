Обычно для приготовления завтраков никогда не хватает времени. Поэтому они получаются не полезными, мало питательными и не очень эстетическими.

С рецептом, о котором идет речь, можно забыть за такие завтраки. Фублогер с ником vika_marchenko__ в Instagram рассказала, как приготовить полезный авокадо-тост, который будет одновременно питательным и красивым.

Ингредиенты

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Авокадо

Крем-сыр

Лосось слабосоленый

Кунжут

Хлеб, подсушенный на сухой сковороде

Микс салата

Томаты черри

Орешки

Пармезан

Гранатовый соус

Яйцо

Способ приготовления

1.Авокадо разрезаем пополам, вынимаем серединку из одной половины и нарезаем на кубики.

2. Слабосоленый лосось нарезаем кубиками и отправляем в авокадо в глубокую емкость.

3. Добавляем крем-сыр и перемешиваем.

4. Присыпаем кунжутом.

5. На подсушенный на сухой сковороде кусок хлеба и выкладываем на него полученную смесь.

6. Сбоку на тарелку выкладываем микс салата, присыпаем орешками и тертым пармезаном.

7. Выкладываем нарезанные томаты и вареные яйца и поливаем гранатовым соусом.

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