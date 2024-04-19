Питательный рулет из чечевицы: внутри может быть любая начинка

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Питательный рулет из чечевицы: внутри может быть любая начинка

Чечевица – это очень питательная крупа, из которой часто готовят супы. В блюде может не быть мяса, но если так есть чечевица – будет очень сытно. Из такого продукта можно сделать вкусный рулет, для которого подходит любая начинка.

Идея приготовления полезного рулета из чечевицы опубликована на странице фудблогера с ником mami.davii в Instagram. Для начинки возьмите сыр и помидоры.

Питательный рулет из чечевицы: внутри может быть любая начинка

Ингредиенты:

  • чечевица – 3 ст.л.
  • вода – 150-200 мл.
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • масло ГХИ для жарки
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Ингредиенты для начинки:

  • сливочный сыр
  • помидор
  • укроп

Способ приготовления:

Питательный рулет из чечевицы: внутри может быть любая начинка

1. Чечевицу замочить на ночь или за два часа до приготовления 1:1.

Питательный рулет из чечевицы: внутри может быть любая начинка

2. Взбить блендером чечевицу с водой.

Питательный рулет из чечевицы: внутри может быть любая начинка

3. Добавить яйцо и муку.

Питательный рулет из чечевицы: внутри может быть любая начинка

4. Еще раз хорошо сбить.

Питательный рулет из чечевицы: внутри может быть любая начинка

5. По консистенции тесто должно быть не очень редкое, но и не густое).

Питательный рулет из чечевицы: внутри может быть любая начинка

6. Выливаем на разогретую сковороду смазанную маслом ГХИ и обжариваем с двух сторон.

Питательный рулет из чечевицы: внутри может быть любая начинка

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