Питательный рулет из чечевицы: внутри может быть любая начинка
Чечевица – это очень питательная крупа, из которой часто готовят супы. В блюде может не быть мяса, но если так есть чечевица – будет очень сытно. Из такого продукта можно сделать вкусный рулет, для которого подходит любая начинка.
Идея приготовления полезного рулета из чечевицы опубликована на странице фудблогера с ником mami.davii в Instagram. Для начинки возьмите сыр и помидоры.
Ингредиенты:
- чечевица – 3 ст.л.
- вода – 150-200 мл.
- яйца – 1 шт.
- мука – 2 ст.л.
- масло ГХИ для жарки
Ингредиенты для начинки:
- сливочный сыр
- помидор
- укроп
Способ приготовления:
1. Чечевицу замочить на ночь или за два часа до приготовления 1:1.
2. Взбить блендером чечевицу с водой.
3. Добавить яйцо и муку.
4. Еще раз хорошо сбить.
5. По консистенции тесто должно быть не очень редкое, но и не густое).
6. Выливаем на разогретую сковороду смазанную маслом ГХИ и обжариваем с двух сторон.
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