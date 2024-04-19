Чечевица – это очень питательная крупа, из которой часто готовят супы. В блюде может не быть мяса, но если так есть чечевица – будет очень сытно. Из такого продукта можно сделать вкусный рулет, для которого подходит любая начинка.

Идея приготовления полезного рулета из чечевицы опубликована на странице фудблогера с ником mami.davii в Instagram. Для начинки возьмите сыр и помидоры.

Ингредиенты:

чечевица – 3 ст.л.

вода – 150-200 мл.

яйца – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

масло ГХИ для жарки

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Ингредиенты для начинки:

сливочный сыр

помидор

укроп

Способ приготовления:

1. Чечевицу замочить на ночь или за два часа до приготовления 1:1.

2. Взбить блендером чечевицу с водой.

3. Добавить яйцо и муку.

4. Еще раз хорошо сбить.

5. По консистенции тесто должно быть не очень редкое, но и не густое).

6. Выливаем на разогретую сковороду смазанную маслом ГХИ и обжариваем с двух сторон.

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