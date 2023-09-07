Питательный салат ''Калейдоскоп'' на каждый день: легко приготовить дома и на природе

Останнім часом в кулінарному інтернет просторі мене дивує дві речі. Перше, що ще і досі так багато рецептів майонезних салатів. Друге, що українські шефи + блогери використовують готові соуси по типу "гострий томатний" в своїх рецептах. На мою думку, це хороший приклад того, як українська кухня "постраждала" за останні 100 років від радянщини та продуктів мас маркету. Давайте це виправляти разом! От рецепт свіжого, поживного салату на кожен день, який можна приготувати як вдома так і на пікніку.

Час приготування: 1,5 г.

Порції: 4

Складність: легко

Інгредієнти:

- 1 великий баклажан

- 1 болгарський перець

- 1 крупний томат

- по пів пучка: кропу, петрушки, кінзи (можна додати свіжий базилік)

- невеличка цибулина

- 1 лимон

- 100 мл. духмяної соняшникової або оливкової олії

- сіль за смаком

Видео дня

1. Підготуйте інгредієнти. Заздалегідь запечіть баклажан та перець. Можна з вечора, тоді наступного дня на приготування салату піде 5 хвилин. Я печу овочі без олії чи солі, нічим не накриваючи приблизно 50 – 60 хв. при температурі 200 градусів або до повної готовності. Якщо ви на природі, то раджу завернути овочі у фольгу і запікати хвилин 30 – 40 або допоки всередині не стануть м’якими. Чому краще це робити заздалегідь? Бо далі ми зніматимемо з овочей шкірку, а робити це голими руками не найбільше задоволення, тож дайте їм охолонути.

2. Наріжемо овочі не дуже дрібно, все ж таки це салат, а не овочева ікра. Хочеться щоб кожен інгредієнт яскраво виступав, а не змішувався в невиразну масу. Додаймо сок одного лимону, щедро заправимо олією та сіллю за смаком. Легкий обід, салат на вечерю, до шашлику або стейку готовий.

Смачного!