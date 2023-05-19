Питательный соленый завтрак за несколько минут: добавит энергии на целый день
Многие k.lb убеждены, что начинать свой день с овсяной каши или йогурта с фруктами – это очень полезно. Но такая еда не будет сытной, и вы очень быстро почувствуете голод. Лучшим вариантом будут именно белковые продукты, овощи, не жирное мясо. И все это можно объединить даже в одной тарелке.
Идея приготовления питательного соленого завтрака опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Все компоненты такого завтрака очень простые, поэтому вам не придется долго стоять у плиты.
Бутерброды с сыром:
- 250 г сыра типа сулугуни или моцарелла
- 2-3 зубчика чеснока или сушеный чеснок
- 2 ч.л. орегано
- 1 яйцо
- соль
Способ приготовления:
1. Сыр разомнуть или натереть.
2 . Смешать с яйцом, ореганами, чесноком и солью.
3. Выложить на кусочки хлеба.
4. Запекать при температуре 180 градусов 10-15 минут.
5. Сырную массу можно хранить в холодильнике до 5 дней.
Спаржа в беконе
1. На спарже срезать жесткие кончики.
2. В кастрюле или сковороде довести до кипения воду, посолить. Опустить спаржу и бланшировать 5 минут.
3. Сразу откинуть на сито и обдать холодной водой.
4. Завернуть каждый кусочек спаржи в бекон.
5. Обжарить на сковороде или запечь в духовке при температуре 200 градусов до румяной корочки.
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