Многие k.lb убеждены, что начинать свой день с овсяной каши или йогурта с фруктами – это очень полезно. Но такая еда не будет сытной, и вы очень быстро почувствуете голод. Лучшим вариантом будут именно белковые продукты, овощи, не жирное мясо. И все это можно объединить даже в одной тарелке.

Идея приготовления питательного соленого завтрака опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Все компоненты такого завтрака очень простые, поэтому вам не придется долго стоять у плиты.

Бутерброды с сыром:

250 г сыра типа сулугуни или моцарелла

2-3 зубчика чеснока или сушеный чеснок

2 ч.л. орегано

1 яйцо

соль

Способ приготовления:

1. Сыр разомнуть или натереть.

2 . Смешать с яйцом, ореганами, чесноком и солью.

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3. Выложить на кусочки хлеба.

4. Запекать при температуре 180 градусов 10-15 минут.

5. Сырную массу можно хранить в холодильнике до 5 дней.

Спаржа в беконе

1. На спарже срезать жесткие кончики.

2. В кастрюле или сковороде довести до кипения воду, посолить. Опустить спаржу и бланшировать 5 минут.

3. Сразу откинуть на сито и обдать холодной водой.

4. Завернуть каждый кусочек спаржи в бекон.

5. Обжарить на сковороде или запечь в духовке при температуре 200 градусов до румяной корочки.

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