Такой хрустящий, такой сочный, такой весенний — салат с рукколой. Еще и рецепт до невозможного прост. Ну как здесь можно удержаться?

Приготовьтесь котики, потому что разнообразие текстур и вкусов заставит вас млеть от удовольствия. Дело в том, что мы возьмем одно сочное яблочко, польем его соком лимона для выраженной кислинки (и чтоб не темнело), добавим к нему 50 г измельченного хрустящего арахиса. Смешаем их со 120-230 г рукколы и несколькими веточками измельченной душистой мяты. Дополним салат 2-3 ст.л растительного масла и соком лимона. Соль и специи можно добавлять по вкусу.

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Вам захочется воспроизводить этот божественный вкус снова и снова. Цьом.