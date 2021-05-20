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Пицца без муки: три полезных рецепта

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Пицца – блюдо на любителя, так как часто люди просто не любят тяжелое тесто. Но не стоит забывать, что данное угощение можно приготовить и по-другому, основу сделать без пшеничной муки или вообще без какой-либо муки, на овощной или мясной подушке.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 варианта полезной, диетической пицци, от которой не будет ни изжоги, ни лишних килограммов.

1. Пицца из куриного филе без теста

Как приготовить вкусную пиццу без теста
Как приготовить вкусную пиццу без теста

Ингредиенты:

  • филе куриное – 300 г

  • яйца – 1 шт.

  • помидоры – 1-2 шт.

  • грибы – 5-7 шт.

  • сыр твердый – 100 г

  • сметана – 1 ст. л.

  • томатный соус – 1 ст. л.

  • итальянские травы – 1 ч. л.

  • соль, смесь перцев – щепотка

  • укроп, петрушка – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Филе хорошо помойте, порежьте кусочками и отправьте в блендер, добавьте соль, перец, яйцо и хорошо взбейте до однородного фарша.

  2. Аккуратно выложите ровным слоем фарш на противень с пергаментом.

  3. Порежьте помидоры, грибы, натрите сыр.

  4. Фарш смажьте сметанно-томатным соусом, выложите помидоры, грибы, сыр и посыпьте измельченной зеленью.

  5. Отправьте в духовку всего на 15 минут при 180 С. Готовьте до золотистой корочки.

2. Пицца без теста и мяса

Пицца со спаржей
Пицца со спаржей

Ингредиенты:

  • репчатый лук – 2 шт.

  • помидоры – 2 шт.

  • красный сладкий перец – 2 шт.

  • яйца – 5 шт.

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • твердый сыр – 100 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук почистить и измельчить, перец очистить от семечек, порезать полукольцами и все хорошо обжарить на среднем огне до готовности.

  2. Готовые, мягкие овощи выложите в форму для запекания.

  3. Взбейте яйца с солью и залейте овощи.

  4. Нарежьте помидоры кольцами и выложите сверху, натрите сыр и щедро присыпьте помидоры, по желанию можно еще посолить и поперчить.

  5. Отправьте в духовку на 20 минут при 150 С до готовности.

3. Пицца с цветой капустой

Пицца без муки
Пицца без муки

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 300 г

  • твердый сыр – 200 г

  • яйца – 2 шт.

  • куриные грудки – 150 г

  • помидоры черри – 4-6 шт.

  • грибы – 5-6 шт.

  • соль – 10 г

  • томатный соус – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Отварите грудку и цветную капусту до готовности, порежьте на мелкие кусочки, посолите, поперчите и отправьте в блендер. Взбейте до однородной массы, но чтобы она была не сильно жидкой.

  2. Натрите сыр, смешайте с яйцами, добавьте в смесь из капусты и курицы, хорошо перемешайте.

  3. Форму застелите пергаментом, выложите полученное тесто, смажьте томатным соусом, сверху положите нарезанные помидоры и грибы.

  4. Отправьте в духовку на 20 минут при 170 С, по истечению времени достаньте пиццу и присыпьте еще сыром, на минут 5-7 оставьте в горячей духовке.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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