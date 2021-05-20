Пицца без муки: три полезных рецепта

Пицца – блюдо на любителя, так как часто люди просто не любят тяжелое тесто. Но не стоит забывать, что данное угощение можно приготовить и по-другому, основу сделать без пшеничной муки или вообще без какой-либо муки, на овощной или мясной подушке.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 варианта полезной, диетической пицци, от которой не будет ни изжоги, ни лишних килограммов.
1. Пицца из куриного филе без теста
Ингредиенты:
филе куриное – 300 г
яйца – 1 шт.
помидоры – 1-2 шт.
грибы – 5-7 шт.
сыр твердый – 100 г
сметана – 1 ст. л.
томатный соус – 1 ст. л.
итальянские травы – 1 ч. л.
соль, смесь перцев – щепотка
укроп, петрушка – 1 пучок
Способ приготовления:
Филе хорошо помойте, порежьте кусочками и отправьте в блендер, добавьте соль, перец, яйцо и хорошо взбейте до однородного фарша.
Аккуратно выложите ровным слоем фарш на противень с пергаментом.
Порежьте помидоры, грибы, натрите сыр.
Фарш смажьте сметанно-томатным соусом, выложите помидоры, грибы, сыр и посыпьте измельченной зеленью.
Отправьте в духовку всего на 15 минут при 180 С. Готовьте до золотистой корочки.
2. Пицца без теста и мяса
Ингредиенты:
репчатый лук – 2 шт.
помидоры – 2 шт.
красный сладкий перец – 2 шт.
яйца – 5 шт.
растительное масло – 3 ст. л.
твердый сыр – 100 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Лук почистить и измельчить, перец очистить от семечек, порезать полукольцами и все хорошо обжарить на среднем огне до готовности.
Готовые, мягкие овощи выложите в форму для запекания.
Взбейте яйца с солью и залейте овощи.
Нарежьте помидоры кольцами и выложите сверху, натрите сыр и щедро присыпьте помидоры, по желанию можно еще посолить и поперчить.
Отправьте в духовку на 20 минут при 150 С до готовности.
3. Пицца с цветой капустой
Ингредиенты:
цветная капуста – 300 г
твердый сыр – 200 г
яйца – 2 шт.
куриные грудки – 150 г
помидоры черри – 4-6 шт.
грибы – 5-6 шт.
соль – 10 г
томатный соус – 3 ст. л.
Способ приготовления:
Отварите грудку и цветную капусту до готовности, порежьте на мелкие кусочки, посолите, поперчите и отправьте в блендер. Взбейте до однородной массы, но чтобы она была не сильно жидкой.
Натрите сыр, смешайте с яйцами, добавьте в смесь из капусты и курицы, хорошо перемешайте.
Форму застелите пергаментом, выложите полученное тесто, смажьте томатным соусом, сверху положите нарезанные помидоры и грибы.
Отправьте в духовку на 20 минут при 170 С, по истечению времени достаньте пиццу и присыпьте еще сыром, на минут 5-7 оставьте в горячей духовке.
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