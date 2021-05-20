Пицца без муки: три полезных рецепта

Пицца – блюдо на любителя, так как часто люди просто не любят тяжелое тесто. Но не стоит забывать, что данное угощение можно приготовить и по-другому, основу сделать без пшеничной муки или вообще без какой-либо муки, на овощной или мясной подушке.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 варианта полезной, диетической пицци, от которой не будет ни изжоги, ни лишних килограммов.

1. Пицца из куриного филе без теста

Как приготовить вкусную пиццу без теста

Ингредиенты:

филе куриное – 300 г

яйца – 1 шт.

помидоры – 1-2 шт.

грибы – 5-7 шт.

сыр твердый – 100 г

сметана – 1 ст. л.

томатный соус – 1 ст. л.

итальянские травы – 1 ч. л.

соль, смесь перцев – щепотка

укроп, петрушка – 1 пучок

Способ приготовления:

Филе хорошо помойте, порежьте кусочками и отправьте в блендер, добавьте соль, перец, яйцо и хорошо взбейте до однородного фарша. Аккуратно выложите ровным слоем фарш на противень с пергаментом. Порежьте помидоры, грибы, натрите сыр. Фарш смажьте сметанно-томатным соусом, выложите помидоры, грибы, сыр и посыпьте измельченной зеленью. Отправьте в духовку всего на 15 минут при 180 С. Готовьте до золотистой корочки.

2. Пицца без теста и мяса

Пицца со спаржей

Ингредиенты:

репчатый лук – 2 шт.

помидоры – 2 шт.

красный сладкий перец – 2 шт.

яйца – 5 шт.

растительное масло – 3 ст. л.

твердый сыр – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук почистить и измельчить, перец очистить от семечек, порезать полукольцами и все хорошо обжарить на среднем огне до готовности. Готовые, мягкие овощи выложите в форму для запекания. Взбейте яйца с солью и залейте овощи. Нарежьте помидоры кольцами и выложите сверху, натрите сыр и щедро присыпьте помидоры, по желанию можно еще посолить и поперчить. Отправьте в духовку на 20 минут при 150 С до готовности.

3. Пицца с цветой капустой

Пицца без муки

Ингредиенты:

цветная капуста – 300 г

твердый сыр – 200 г

яйца – 2 шт.

куриные грудки – 150 г

помидоры черри – 4-6 шт.

грибы – 5-6 шт.

соль – 10 г

томатный соус – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Отварите грудку и цветную капусту до готовности, порежьте на мелкие кусочки, посолите, поперчите и отправьте в блендер. Взбейте до однородной массы, но чтобы она была не сильно жидкой. Натрите сыр, смешайте с яйцами, добавьте в смесь из капусты и курицы, хорошо перемешайте. Форму застелите пергаментом, выложите полученное тесто, смажьте томатным соусом, сверху положите нарезанные помидоры и грибы. Отправьте в духовку на 20 минут при 170 С, по истечению времени достаньте пиццу и присыпьте еще сыром, на минут 5-7 оставьте в горячей духовке.

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