Пицца – очень сытное и вкусное блюдо, которые можно готовить как из теста, так и из лаваша, даже яиц и овощей. Для начинки можно использовать любые продукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной и очень быстрой пиццы с яиц, тортильи, сыром и овощами.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

филе вареное – 1 шт.

сыр твердый – 150 г

перец сладкий – 1 шт.

помидор – 1 шт.

тортилья – 2 шт.

зелень – пучок

сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Взбейте 3 яйца, порежьте куриное филе.

2. На сковороде растопите кусочек масла, выложите тортилью, на нее вылейте яйцо, сверху выложите курицу, зелень и сыр, накрываем второй тортильей.

3. На маленьком огне под крышкой дайте яйцу схватиться и переверните пиццу. Сверху выложите болгарский перец, помидор и посыпьте сыром. Накройте крышкой и дайте сыру растопиться.

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