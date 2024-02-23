Пицца без теста за 5 минут: рецепт блюда для перекуса
Пицца – очень сытное и вкусное блюдо, которые можно готовить как из теста, так и из лаваша, даже яиц и овощей. Для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной и очень быстрой пиццы с яиц, тортильи, сыром и овощами.
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Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- филе вареное – 1 шт.
- сыр твердый – 150 г
- перец сладкий – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- тортилья – 2 шт.
- зелень – пучок
- сливочное масло – 10 г
Способ приготовления:
1. Взбейте 3 яйца, порежьте куриное филе.
2. На сковороде растопите кусочек масла, выложите тортилью, на нее вылейте яйцо, сверху выложите курицу, зелень и сыр, накрываем второй тортильей.
3. На маленьком огне под крышкой дайте яйцу схватиться и переверните пиццу. Сверху выложите болгарский перец, помидор и посыпьте сыром. Накройте крышкой и дайте сыру растопиться.
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