Пицца без теста за 5 минут: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Пицца без теста за 5 минут: рецепт блюда для перекуса

Пицца – очень сытное и вкусное блюдо, которые можно готовить как из теста, так и из лаваша, даже яиц и овощей. Для начинки можно использовать любые продукты.

Домашняя пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной и очень быстрой пиццы с яиц, тортильи, сыром и овощами. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты: 

  • яйца – 3 шт.
  • филе вареное – 1 шт. 
  • сыр твердый – 150 г
  • перец сладкий – 1 шт. 
  • помидор – 1 шт.
  • тортилья – 2 шт. 
  • зелень – пучок 
  • сливочное масло – 10 г

Способ приготовления: 

1. Взбейте 3 яйца, порежьте куриное филе. 

Ингредиенты для пиццы

2. На сковороде растопите кусочек масла, выложите тортилью, на нее вылейте яйцо, сверху выложите курицу, зелень и сыр, накрываем второй тортильей.

Приготовление пиццы

3. На маленьком огне под крышкой дайте яйцу схватиться и переверните пиццу. Сверху выложите болгарский перец, помидор и посыпьте сыром. Накройте крышкой и дайте сыру растопиться. 

Готовая пицца

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