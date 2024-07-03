Пицца будет пышной и легкой: делимся рецептом идеального теста на теплой воде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя пицца

Очень часто пицца получается сухой не вкусной из-за теста. Для того, чтобы тесто было тонким и эластичным, его нужно готовить на теплой воде, добавляя масло.

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Дрожжевое тесто для домашней пиццы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального теста для пиццы, которая будет очень вкусной и удачной. 

Ингредиенты: 

  • мука – 680 г
  • соль – 14 г
  • дрожжи сухие – 3 г
  • сахар – 2 ст.л
  • масло – 2 ст.л
  • вода (теплая) – 480 мл

Способ приготовления: 

1. В теплой (не горячей) воде разведите дрожжи и сахар.

2. В емкость в которой будем делать замес, просейте муку, добавьте соль, дрожжевую воду и масло. Делаем замес теста только до полного увлажнения муки. Оно будет липким, но муку не добавляем. 

Вкусная пицца

3. Поверхность смажьте растительным маслом и выложите тесто, замесите и переложите тесто в посуду, накройте пищевой пленкой и оставьте на 20 минут в холодильнике. 

Как правильно приготовить тесто для пиццы

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