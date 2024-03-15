В заведениях общепита пицца кажется всегда вкуснее, чем домашняя. Тесто хрустящее, тонкое. Начинка сочная. Но если воспользоваться правильной технологией – можно сделать блюдо даже лучше, чем в ресторанах.

Идея приготовления домашней пиццы, как в ресторане, опубликована на странице фудблогера Александра Огороднгика o_gorodnik в Instagram. Вместо кетчупа будет гораздо вкуснее сделать томатный соус.

Ингредиенты для теста:

теплая вода воды (не выше 40 градусов) – 250 г

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оливковое масло – 50 г

дрожжи – 5 г

сахар – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

мука – 400 г.

Способ приготовления:

1. Замесить тесто, накрыть пленкой и на 30 минут поставить в теплое место.

2. После 30 минут сложить тесто с 4 сторон, для того чтобы в нем было еще больше воздуха (можно сделать 2 раза с интервалом 20 минут).

3. Накрыть пленкой и поставить в теплое место в час. Тесто поднимется вдвое.

4. Раздели тесто на 2 части и сформовать шарики.

5. Снова накрыть и дать отдохнуть 20-30 минут.

6. Раскатать тесто, смазать соусом, посыпать сыром, колбасой, отправить на пергамент и на разогретый противень.

7. Запекать 8-10 минут в режиме с конвекцией.

8. В конце посыпать пармезаном и полить оливковым маслом.

Ингредиенты для соуса:

консервированные томаты в собственном соке – 250 г

соль – 1/2 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

чеснок (натертый) – 1 зубчик

сухой орегано – 1 ч.л.

Смешать все вместе и варить 5 минут, чтобы соус немного стал гуще.

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