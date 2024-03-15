Пицца как в ресторане: на чем приготовить идеальное тесто
В заведениях общепита пицца кажется всегда вкуснее, чем домашняя. Тесто хрустящее, тонкое. Начинка сочная. Но если воспользоваться правильной технологией – можно сделать блюдо даже лучше, чем в ресторанах.
Идея приготовления домашней пиццы, как в ресторане, опубликована на странице фудблогера Александра Огороднгика o_gorodnik в Instagram. Вместо кетчупа будет гораздо вкуснее сделать томатный соус.
Ингредиенты для теста:
- теплая вода воды (не выше 40 градусов) – 250 г
- оливковое масло – 50 г
- дрожжи – 5 г
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- мука – 400 г.
Способ приготовления:
1. Замесить тесто, накрыть пленкой и на 30 минут поставить в теплое место.
2. После 30 минут сложить тесто с 4 сторон, для того чтобы в нем было еще больше воздуха (можно сделать 2 раза с интервалом 20 минут).
3. Накрыть пленкой и поставить в теплое место в час. Тесто поднимется вдвое.
4. Раздели тесто на 2 части и сформовать шарики.
5. Снова накрыть и дать отдохнуть 20-30 минут.
6. Раскатать тесто, смазать соусом, посыпать сыром, колбасой, отправить на пергамент и на разогретый противень.
7. Запекать 8-10 минут в режиме с конвекцией.
8. В конце посыпать пармезаном и полить оливковым маслом.
Ингредиенты для соуса:
- консервированные томаты в собственном соке – 250 г
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- чеснок (натертый) – 1 зубчик
- сухой орегано – 1 ч.л.
Смешать все вместе и варить 5 минут, чтобы соус немного стал гуще.
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