Пицца "Капрезе" без приготовления теста: выпекать нужно всего 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Домашняя пицца

Домашнюю пиццу можно готовить из разного теста, из готового – слоеное и лаваш, но можно приготовить и самостоятельно тесто на кефире, молоке и воде. Для начинки можно использовать любые овощи, морепродукты, рыбу, колбасу, фарш, мясо, лук порей, оливки, каперсы, грибы, зелень и любой сыр, а также соусы. 

Вкусная пицца

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из слоеного теста, с моцареллой, помидорами и соусом песто. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • слоеное тесто
  • помидоры
  • соус песто
  • моцарелла
  • соль, хмели-сунели
  • руккола

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разморозьте, слегка раскатайте и сделайте надрезы не до конца.

Слоеное тесто для блюда

2. Смажьте песто соусом, выложите поочередно помидоры и сыр моцареллу нарезанную кольцами, посыпьте солью и специями.

Приготовление пиццы

3. Края смажьте желтком и выпекайте при температуре 180 С примерно 20-30 минут. 

Готовая пицца

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