Домашнюю пиццу можно готовить из разного теста, из готового – слоеное и лаваш, но можно приготовить и самостоятельно тесто на кефире, молоке и воде. Для начинки можно использовать любые овощи, морепродукты, рыбу, колбасу, фарш, мясо, лук порей, оливки, каперсы, грибы, зелень и любой сыр, а также соусы.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из слоеного теста, с моцареллой, помидорами и соусом песто.

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Ингредиенты:

слоеное тесто

помидоры

соус песто

моцарелла

соль, хмели-сунели

руккола

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разморозьте, слегка раскатайте и сделайте надрезы не до конца.

2. Смажьте песто соусом, выложите поочередно помидоры и сыр моцареллу нарезанную кольцами, посыпьте солью и специями.

3. Края смажьте желтком и выпекайте при температуре 180 С примерно 20-30 минут.

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