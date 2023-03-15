Вкус любой пиццы всегда зависит от теста. Его можно готовить на дрожжах, а можно и без, так оно будет намного легче, но при этом пышным и вкусным. Еще тесто можно заменить лавашом, пресным готовым тестом.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом пиццы на бездрожжевом тесте, которое получится не тяжелым, а пицца – пышной и легкой.

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Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

мука – 480 г

сахар – 0,5 ст. л.

кефир – 250 мл

соль – 0,5 ч. л.

масло – 3 ст. л.

Начинка:

кетчуп

сыр

колбаса

маслины

помидор

моцарелла

итальянские травы

Способ приготовления:

1. В миску вбейте яйца, добавьте соль и сахар, немного взбейте. Влейте кефир и растительное масло, добавьте соду и перемешайте до однородного состояния.

2. Постепенно добавьте просеянную муку, замесите тесто. Оно должно быть мягким и эластичным, при этом может немного прилипать к рукам.

3. Готовое тесто разрежьте на две части.

4. Каждую часть теста раскатайте, переложите на пергамент, присыпьте мукой и раскатайте основу для пиццы толщиной 2-4 мм. Смажьте соусом, выложите начинку.

5. Выпекайте пиццу примерно 15-18 минут при температуре 200 °С.

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