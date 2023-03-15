Пицца на бездрожжевом тесте: делимся самым удачным рецептом вкусного блюда
Вкус любой пиццы всегда зависит от теста. Его можно готовить на дрожжах, а можно и без, так оно будет намного легче, но при этом пышным и вкусным. Еще тесто можно заменить лавашом, пресным готовым тестом.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом пиццы на бездрожжевом тесте, которое получится не тяжелым, а пицца – пышной и легкой.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- мука – 480 г
- сахар – 0,5 ст. л.
- кефир – 250 мл
- соль – 0,5 ч. л.
- масло – 3 ст. л.
Начинка:
- кетчуп
- сыр
- колбаса
- маслины
- помидор
- моцарелла
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. В миску вбейте яйца, добавьте соль и сахар, немного взбейте. Влейте кефир и растительное масло, добавьте соду и перемешайте до однородного состояния.
2. Постепенно добавьте просеянную муку, замесите тесто. Оно должно быть мягким и эластичным, при этом может немного прилипать к рукам.
3. Готовое тесто разрежьте на две части.
4. Каждую часть теста раскатайте, переложите на пергамент, присыпьте мукой и раскатайте основу для пиццы толщиной 2-4 мм. Смажьте соусом, выложите начинку.
5. Выпекайте пиццу примерно 15-18 минут при температуре 200 °С.
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