Пицца на бездрожжевом тесте: делимся самым удачным рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя пицца на тонком тесте

Вкус любой пиццы всегда зависит от теста. Его можно готовить на дрожжах, а можно и без, так оно будет намного легче, но при этом пышным и вкусным. Еще тесто можно заменить лавашом, пресным готовым тестом.

Домашняя пицца

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом пиццы на бездрожжевом тесте, которое получится не тяжелым, а пицца – пышной и легкой.

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • мука – 480 г
  • сахар – 0,5 ст. л.
  • кефир – 250 мл
  • соль – 0,5 ч. л.
  • масло – 3 ст. л.

Начинка:

  • кетчуп
  • сыр
  • колбаса
  • маслины
  • помидор
  • моцарелла
  • итальянские травы

Способ приготовления:

1. В миску вбейте яйца, добавьте соль и сахар, немного взбейте. Влейте кефир и растительное масло, добавьте соду и перемешайте до однородного состояния.

Приготовление теста

2. Постепенно добавьте просеянную муку, замесите тесто. Оно должно быть мягким и эластичным, при этом может немного прилипать к рукам.

Тесто для пиццы

3. Готовое тесто разрежьте на две части.

Бездрожжевое тесто

4. Каждую часть теста раскатайте, переложите на пергамент, присыпьте мукой и раскатайте основу для пиццы толщиной 2-4 мм. Смажьте соусом, выложите начинку.

Начинка для пиццы

5. Выпекайте пиццу примерно 15-18 минут при температуре 200 °С.

Готовая пицца

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