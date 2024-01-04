Мечта каждой хозяйки – потратить всего 10 минут на приготовление вкусного завтрака или ужина. И сейчас эта мечта становится реальностью.

Недавно фудблогер с ником nastya_shemelina9 в Instagram опубликовала интересный рецепт пиццы за 10 минут. Благодаря ее составляющим, это блюдо может стать как отличным завтраком, так и вкусным ужином.

Ингредиенты для теста

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Кефир – 200 мл

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Яйца – 2 шт

Масло растительное – 2 ст.л.

Мука – 160 гр

Ингредиенты для начинки

Тунец, консервированный в масле

Кукуруза

Соус Цезарь

Твердый сыр

Помидоры

Зелень

Способ приготовления

1. Яйца взбить венчиком.

2. Добавить соль, муку, соду и перемешать до однородности.

3. Добавить масло и снова перемешать.

4. Смазать сковороду маслом, разогреть ее и вылить образовавшееся тесто. Жарить в течение 5-7 минут на слабом огне под крышкой.

5. Переворачиваем основу для пиццы, выкладываем на нее начинку.

6. Жарить под закрытой крышкой пока не растает сыр.

7. Зелень и помидоры следует выкладывать на пиццу после того, как она была снята с огня.

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