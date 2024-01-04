Пицца на сковороде за 10 минут: отличный вариант для завтрака или ужина.
Мечта каждой хозяйки – потратить всего 10 минут на приготовление вкусного завтрака или ужина. И сейчас эта мечта становится реальностью.
Недавно фудблогер с ником nastya_shemelina9 в Instagram опубликовала интересный рецепт пиццы за 10 минут. Благодаря ее составляющим, это блюдо может стать как отличным завтраком, так и вкусным ужином.
Ингредиенты для теста
- Кефир – 200 мл
- Сода – 0,5 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Яйца – 2 шт
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Мука – 160 гр
Ингредиенты для начинки
- Тунец, консервированный в масле
- Кукуруза
- Соус Цезарь
- Твердый сыр
- Помидоры
- Зелень
Способ приготовления
1. Яйца взбить венчиком.
2. Добавить соль, муку, соду и перемешать до однородности.
3. Добавить масло и снова перемешать.
4. Смазать сковороду маслом, разогреть ее и вылить образовавшееся тесто. Жарить в течение 5-7 минут на слабом огне под крышкой.
5. Переворачиваем основу для пиццы, выкладываем на нее начинку.
6. Жарить под закрытой крышкой пока не растает сыр.
7. Зелень и помидоры следует выкладывать на пиццу после того, как она была снята с огня.
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