Пицца "Школьная" – это вкус, знакомый с детства, которым раньше мы очень часто заменяли основное блюдо. Она легка в приготовлении и очень вкусна, хотя и не совсем похожа на настоящую итальянскую пиццу.

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Как приготовить пиццу "Школьную", в TikTok рассказала пользователь с ником viktoria_food0. Для начинки используется колбаса, вид которой можно выбирать по сладкому вкусу, но чаще всего люди выбирают сервелат.

Ингредиенты для теста

Мука – 500-550 гр

Яйца – 1 шт

Теплая вода – 160 мл

Теплое молоко – 100 мл

Сливочное масло – 60 гр

Прессованные дрожжи – 15 гр или 5 гр сухих

Сахар – 40 гр

Соль – 7 гр

Ингредиенты для начинки

Томатный соус или кетчуп – 150 гр

Колбаса (сервелат, салями, лекарственная) – 350 гр

Сыр – 350 гр

Маринованные огурцы – 1-2 шт

Дополнительные ингредиенты

Яйцо – 1 шт

Молоко – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. В миске объединяем теплые воду и молоко, сахар, дрожжи. Перемешиваем и добавляем яйцо.

2. Добавляем щепотку соли и замешиваем тесто, постепенно добавляя сливочное масло.

3. Заворачиваем тесто в пленку и выкладываем в теплое место на 30 минут.

4. Когда тесто подошло, формируем из него 12 шариков руками, смазанными растительным маслом.

5. Выкладываем тесто на застеленный пергаментом противень и придаем ему форму пиццы.

6. Смазываем кетчупом и выкладываем начинку.

7. Края теста смазываем яйцом с молоком.

8. Выпекаем при 180 градусах в течение 20-25 минут.

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