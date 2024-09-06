Пицца "Школьная": идеальный рецепт для перекуса детям
Пицца "Школьная" – это вкус, знакомый с детства, которым раньше мы очень часто заменяли основное блюдо. Она легка в приготовлении и очень вкусна, хотя и не совсем похожа на настоящую итальянскую пиццу.
Как приготовить пиццу "Школьную", в TikTok рассказала пользователь с ником viktoria_food0. Для начинки используется колбаса, вид которой можно выбирать по сладкому вкусу, но чаще всего люди выбирают сервелат.
Ингредиенты для теста
- Мука – 500-550 гр
- Яйца – 1 шт
- Теплая вода – 160 мл
- Теплое молоко – 100 мл
- Сливочное масло – 60 гр
- Прессованные дрожжи – 15 гр или 5 гр сухих
- Сахар – 40 гр
- Соль – 7 гр
Ингредиенты для начинки
- Томатный соус или кетчуп – 150 гр
- Колбаса (сервелат, салями, лекарственная) – 350 гр
- Сыр – 350 гр
- Маринованные огурцы – 1-2 шт
Дополнительные ингредиенты
- Яйцо – 1 шт
- Молоко – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. В миске объединяем теплые воду и молоко, сахар, дрожжи. Перемешиваем и добавляем яйцо.
2. Добавляем щепотку соли и замешиваем тесто, постепенно добавляя сливочное масло.
3. Заворачиваем тесто в пленку и выкладываем в теплое место на 30 минут.
4. Когда тесто подошло, формируем из него 12 шариков руками, смазанными растительным маслом.
5. Выкладываем тесто на застеленный пергаментом противень и придаем ему форму пиццы.
6. Смазываем кетчупом и выкладываем начинку.
7. Края теста смазываем яйцом с молоком.
8. Выпекаем при 180 градусах в течение 20-25 минут.
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