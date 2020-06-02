Пицца в чашке за 5 минут: уникальный способ приготовления

Блюда, которые можно приготовить в микроволновой печи, не перестают удивлять. Пицца в чашке – яркое тому подтверждение. Понадобится всего лишь 5 минут времени и небольшое количество ингредиентов, чтобы насладиться незабываемым вкусом.

OBOZREVATEL совместно с food.ndtv.com предлагает ознакомиться с уникальным и быстрым способом ее приготовления.

Пицца с колбасками в чашке easywaylife

Ингредиенты:

Для базы:

4 столовой ложки муки

1/8 чайной ложки разрыхлителя

Щепотка пищевой соды

Щепотка соли

1 столовая ложка оливкового или растительного масла

2-3 столовых ложки молока

Для начинки:

1 столовая ложка соуса для пиццы

4 столовые ложки тертого сыра моцарелла (можно и больше)

1 чайная ложка сушеного орегано

1 чайная ложка красных хлопьев чили

5-6 маленьких ломтиков черных оливок (вместо них можно использовать сладкий перец, грибы или любую другую начинку на свой выбор)

Приготовление:

Насыпьте в чашку муку, разрыхлитель или пищевую соду и соль. Хорошо перемешайте вилкой или ложкой.

Добавьте молоко и масло, а затем снова перемешайте.

Далее идет соус для пиццы – равномерно распределите его по поверхности жидкого теста.

Положите сверху сыр, перец чили, маслины и посыпьте орегано.

Поставьте чашку в микроволновую печь на 1-2 минуты или пока тесто не поднимется.

После этого пицца готова к употреблению.

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