Пицца в чашке за 5 минут: уникальный способ приготовления

Блюда, которые можно приготовить в микроволновой печи, не перестают удивлять. Пицца в чашке – яркое тому подтверждение. Понадобится всего лишь 5 минут времени и небольшое количество ингредиентов, чтобы насладиться незабываемым вкусом.
OBOZREVATEL совместно с food.ndtv.com предлагает ознакомиться с уникальным и быстрым способом ее приготовления.
Пицца с колбасками в чашке
easywaylife
Ингредиенты:
Для базы:
4 столовой ложки муки
1/8 чайной ложки разрыхлителя
Щепотка пищевой соды
Щепотка соли
1 столовая ложка оливкового или растительного масла
2-3 столовых ложки молока
Для начинки:
1 столовая ложка соуса для пиццы
4 столовые ложки тертого сыра моцарелла (можно и больше)
1 чайная ложка сушеного орегано
1 чайная ложка красных хлопьев чили
5-6 маленьких ломтиков черных оливок (вместо них можно использовать сладкий перец, грибы или любую другую начинку на свой выбор)
Приготовление:
Насыпьте в чашку муку, разрыхлитель или пищевую соду и соль. Хорошо перемешайте вилкой или ложкой.
Добавьте молоко и масло, а затем снова перемешайте.
Далее идет соус для пиццы – равномерно распределите его по поверхности жидкого теста.
Положите сверху сыр, перец чили, маслины и посыпьте орегано.
Поставьте чашку в микроволновую печь на 1-2 минуты или пока тесто не поднимется.
После этого пицца готова к употреблению.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Гетерборгского университета установили, что способ приготовления кофе может влиять на риск возникновения сердечных приступов и продолжительность жизни.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.