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Пицца в чашке за 5 минут: уникальный способ приготовления

1.6т
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Блюда, которые можно приготовить в микроволновой печи, не перестают удивлять. Пицца в чашке – яркое тому подтверждение. Понадобится всего лишь 5 минут времени и небольшое количество ингредиентов, чтобы насладиться незабываемым вкусом.

OBOZREVATEL совместно с food.ndtv.com предлагает ознакомиться с уникальным и быстрым способом ее приготовления.

Пицца с колбасками в чашке

Пицца с колбасками в чашке

easywaylife

Ингредиенты:

Для базы:

  • 4 столовой ложки муки

  • 1/8 чайной ложки разрыхлителя

  • Щепотка пищевой соды

  • Щепотка соли

  • 1 столовая ложка оливкового или растительного масла

  • 2-3 столовых ложки молока

Для начинки:

  • 1 столовая ложка соуса для пиццы

  • 4 столовые ложки тертого сыра моцарелла (можно и больше)

  • 1 чайная ложка сушеного орегано

  • 1 чайная ложка красных хлопьев чили

  • 5-6 маленьких ломтиков черных оливок (вместо них можно использовать сладкий перец, грибы или любую другую начинку на свой выбор)

Приготовление:

  • Насыпьте в чашку муку, разрыхлитель или пищевую соду и соль. Хорошо перемешайте вилкой или ложкой.

  • Добавьте молоко и масло, а затем снова перемешайте.

  • Далее идет соус для пиццы – равномерно распределите его по поверхности жидкого теста.

  • Положите сверху сыр, перец чили, маслины и посыпьте орегано.

  • Поставьте чашку в микроволновую печь на 1-2 минуты или пока тесто не поднимется.

  • После этого пицца готова к употреблению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Гетерборгского университета установили, что способ приготовления кофе может влиять на риск возникновения сердечных приступов и продолжительность жизни.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
питание продукты
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