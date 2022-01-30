Пицца в кружке за 5 минут: как сделать элементарное блюдо
Это самый элементарный вариант пиццы на скорую руку, ведь готовится она в кружке. Не нужно замешивать тесто, а затем еще и раскатывать его. Такое блюдо отлично подойдет для сытного завтрака или перекуса, когда на приготовление совсем не хватает времени. Все ингредиенты традиционные и очень удачно сочетаются между собой.
Идея опубликована на странице prav_pit_gid в Instagram.
Способ приготовления:
1. Кусочек тостового хлеба порезать на кубики.
2. Положить его в кружку.
3. Добавить 1 яйцо.
4. Немного молока.
5. Натертый сыр.
6. Добавить специи и все хорошо перемешать.
7. Сверху смазать смесью из кетчупа и майонеза.
8. Положить любую любимую начинку. Очень вкусно соединить ветчину, сыр и оливки.
9. Поставить в микроволновку на 3 минуты.
10. Сверху можно посыпать зеленью.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: