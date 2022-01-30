Пицца в кружке за 5 минут: как сделать элементарное блюдо

Это самый элементарный вариант пиццы на скорую руку, ведь готовится она в кружке. Не нужно замешивать тесто, а затем еще и раскатывать его. Такое блюдо отлично подойдет для сытного завтрака или перекуса, когда на приготовление совсем не хватает времени. Все ингредиенты традиционные и очень удачно сочетаются между собой.

Идея опубликована на странице prav_pit_gid в Instagram.

Способ приготовления:

1. Кусочек тостового хлеба порезать на кубики.

2. Положить его в кружку.

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3. Добавить 1 яйцо.

4. Немного молока.

5. Натертый сыр.

6. Добавить специи и все хорошо перемешать.

7. Сверху смазать смесью из кетчупа и майонеза.

8. Положить любую любимую начинку. Очень вкусно соединить ветчину, сыр и оливки.

9. Поставить в микроволновку на 3 минуты.

10. Сверху можно посыпать зеленью.

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