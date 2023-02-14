Пицца за 10 минут: рецепт самого удачного жидкого теста
Блюдо, которое умеют готовить практически все – пицца. Основа любой пиццы – вкусное и удачное тесто, которое можно заменить даже лавашом. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом домашней пиццы на жидком тесте, которое получится очень удачным.
Ингредиенты:
- сметана – 5 ст. л.
- майонез – 5 ст. л.
- мука – 9 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- рыхлитель – 0,5 ч. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте сметану, майонез, яйца, муку, разрыхлитель, соль и все тщательно перемешайте. Тесто будет жидкое.
2. Выложите его на противень застеленную пергаментом формируя основу для пиццы. Распределите кетчуп по тесту и выложите любую начинку, какую вы любите, после присыпьте ее сыром.
3. Поставьте пиццу в духовку и выпекайте 10-15 минут при 190 С.
Подавайте пиццу горячей!
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