Блюдо, которое умеют готовить практически все – пицца. Основа любой пиццы – вкусное и удачное тесто, которое можно заменить даже лавашом. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом домашней пиццы на жидком тесте, которое получится очень удачным.

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Ингредиенты:

сметана – 5 ст. л.

майонез – 5 ст. л.

мука – 9 ст. л.

яйца – 2 шт.

рыхлитель – 0,5 ч. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте сметану, майонез, яйца, муку, разрыхлитель, соль и все тщательно перемешайте. Тесто будет жидкое.

2. Выложите его на противень застеленную пергаментом формируя основу для пиццы. Распределите кетчуп по тесту и выложите любую начинку, какую вы любите, после присыпьте ее сыром.

3. Поставьте пиццу в духовку и выпекайте 10-15 минут при 190 С.

Подавайте пиццу горячей!

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