Пицца за 10 минут: рецепт самого удачного жидкого теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Рецепт пиццы

Блюдо, которое умеют готовить практически все – пицца. Основа любой пиццы – вкусное и удачное тесто, которое можно заменить даже лавашом. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. 

Домашняя пицца

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом домашней пиццы на жидком тесте, которое получится очень удачным. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • сметана – 5 ст. л. 
  • майонез – 5 ст. л. 
  • мука – 9 ст. л. 
  • яйца – 2 шт. 
  • рыхлитель – 0,5 ч. л. 
  • соль – щепотка

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте сметану, майонез, яйца, муку, разрыхлитель, соль и все тщательно перемешайте. Тесто будет жидкое.

Как приготовить идеальное тесто для пиццы 

2. Выложите его на противень застеленную пергаментом формируя основу для пиццы. Распределите кетчуп по тесту и выложите любую начинку, какую вы любите, после присыпьте ее сыром.

Пицца с начинкой

3. Поставьте пиццу в духовку и выпекайте 10-15 минут при 190 С.  

Подавайте пиццу горячей!

Готовая пицца

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