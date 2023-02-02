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Пицца за 5 минут без теста: рассказываем, из чего приготовить
Пицца – самое простое блюдо из теста, которое можно готовить с разными начинками. Стоит отметить, что для начинки можно использовать любые ингредиенты, а вместо теста – простой лаваш.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы за 5 минут, которая готовится без теста, с лавашом.
Ингредиенты:
- круглый лаваш/основа для пиццы – 1 шт.
- шпинат
- томаты черри – 3 шт.
- ветчина – 4 кусочка
- сыр моцарелла – 50 г
- томатная паста – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сковороду смажьте маслом, выложите лаваш.
2. Смажьте лаваш томатной пастой, сверху положите ветчину, порезанные помидоры, сверху шпинат.
3. Посыпьте терты сыром и накройте крышкой. Готовьте 5 минут, чтобы сыр хорошо расплавился.
Готовую пиццу порежьте горячей и подавайте.
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