Пицца за 5 минут без теста: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Домашняя пицца

Пицца – самое простое блюдо из теста, которое можно готовить с разными начинками. Стоит отметить, что для начинки можно использовать любые ингредиенты, а вместо теста – простой лаваш. 

С чем приготовить пиццу

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы за 5 минут, которая готовится без теста, с лавашом.

Рецепт пиццы
Видео дня

Ингредиенты:

  • круглый лаваш/основа для пиццы – 1 шт.
  • шпинат
  • томаты черри – 3 шт.
  • ветчина – 4 кусочка
  • сыр моцарелла – 50 г
  • томатная паста – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сковороду смажьте маслом, выложите лаваш.

Лаваш для пиццы

2. Смажьте лаваш томатной пастой, сверху положите ветчину, порезанные помидоры, сверху шпинат.

Приготовление пиццы

3. Посыпьте терты сыром и накройте крышкой. Готовьте 5 минут, чтобы сыр хорошо расплавился.

Пицца из лаваша

Готовую пиццу порежьте горячей и подавайте.

Готовая пицца

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты