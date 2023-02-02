Пицца – самое простое блюдо из теста, которое можно готовить с разными начинками. Стоит отметить, что для начинки можно использовать любые ингредиенты, а вместо теста – простой лаваш.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы за 5 минут, которая готовится без теста, с лавашом.

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Ингредиенты:

круглый лаваш/основа для пиццы – 1 шт.

шпинат

томаты черри – 3 шт.

ветчина – 4 кусочка

сыр моцарелла – 50 г

томатная паста – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сковороду смажьте маслом, выложите лаваш.

2. Смажьте лаваш томатной пастой, сверху положите ветчину, порезанные помидоры, сверху шпинат.

3. Посыпьте терты сыром и накройте крышкой. Готовьте 5 минут, чтобы сыр хорошо расплавился.

Готовую пиццу порежьте горячей и подавайте.

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