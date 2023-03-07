Традиционно пицца готовится из дрожжевого теста, но ее основу можно сделать из овощей или лаваша. В то же время начинка может быть разной: ветчина, сыр, грибы или колбаса. В таком варианте пиццу достаточно поджарить на сковороде и для приготовления понадобится минимум времени.

В одном из кулинарных блогов (zefirok_for_you) в Instagram был опубликован рецепт пиццы из лаваша и яиц на сковороде, которую вы приготовите за 4 минуты.

Ингредиенты:

лаваш круглый

помидор

перец болгарский

ветчина

яйца – 2 шт

моцарелла

соль, перец

Видео дня

Способ приготовления:

1. Порезать перец, помидоры и ветчину. Выложить на разогретую сковороду маслом.

2. Взбить яйца и сразу вылить равномерно на сковороду. Присыпать частью натертого творога.

3. Сверху накрыть листом лаваша и готовить 2 минуты под крышкой.

4. После этого нужно перевернуть пиццу на другую сторону, посыпать оставшейся моцареллой и жарить еще 2 минуты.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: