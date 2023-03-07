Пицца за 5 минут на сковороде: самый простой рецепт
Традиционно пицца готовится из дрожжевого теста, но ее основу можно сделать из овощей или лаваша. В то же время начинка может быть разной: ветчина, сыр, грибы или колбаса. В таком варианте пиццу достаточно поджарить на сковороде и для приготовления понадобится минимум времени.
В одном из кулинарных блогов (zefirok_for_you) в Instagram был опубликован рецепт пиццы из лаваша и яиц на сковороде, которую вы приготовите за 4 минуты.
Ингредиенты:
- лаваш круглый
- помидор
- перец болгарский
- ветчина
- яйца – 2 шт
- моцарелла
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Порезать перец, помидоры и ветчину. Выложить на разогретую сковороду маслом.
2. Взбить яйца и сразу вылить равномерно на сковороду. Присыпать частью натертого творога.
3. Сверху накрыть листом лаваша и готовить 2 минуты под крышкой.
4. После этого нужно перевернуть пиццу на другую сторону, посыпать оставшейся моцареллой и жарить еще 2 минуты.
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