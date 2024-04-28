Плацинды с картофелем и грибами: постное блюдо, которое удобно брать с собой
Плацинды – это блюдо молдавской кухни, которое очень похоже на украинские паляницы с начинкой. Ее легко готовить, а также брать с собой в путь для вкусного и питательного перекуса.
А еще, плацинды – это постное блюдо, а значит его можно употреблять во время Великого поста, что очень актуально сейчас. Рецептом приготовления молдавской паляницы поделилась в Instagram фудблогер с ником recepti_dariko.
Ингредиенты
- Вода – 500 мл
- Соль – ½ ч.л.
- Мука – 800-900 гр
- Картофель – 5-6 шт
- Шампиньоны – 200-300 гр
- Соль
- Перец
- Специи
Способ приготовления
1.Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности.
2. Шампиньоны обжариваем на сковороде.
3. Картошку толчем, постепенно добавляя воду, в которой она варилась.
4. Добавляем шампиньоны и тщательно перемешиваем. Добавляем соль и специи. Отставляем начинку до полного охлаждения.
5. В глубокой емкости соединяем муку, соль, воду и замешиваем тесто. По консистенции должно получиться похожее на тесто для пельменей.
6. Смазываем тесто растительным маслом, накрываем пленкой и отставляем на 30 минут.
7. На присыпанной мукой поверхности разделяем тесто на 6 равных частей.
8. Каждую часть теста раскатываем в большой круг, диаметром не менее 35 см.
9. Внутрь выкладываем начинку, а свободные края разделяем на 6 лепестков. Каждый лепесток складываем друг на друга, образуя лепешку.
10. Обжариваем на разогретом с большим количеством сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
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