Плацинды – это блюдо молдавской кухни, которое очень похоже на украинские паляницы с начинкой. Ее легко готовить, а также брать с собой в путь для вкусного и питательного перекуса.

А еще, плацинды – это постное блюдо, а значит его можно употреблять во время Великого поста, что очень актуально сейчас. Рецептом приготовления молдавской паляницы поделилась в Instagram фудблогер с ником recepti_dariko.

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Ингредиенты

Вода – 500 мл

Соль – ½ ч.л.

Мука – 800-900 гр

Картофель – 5-6 шт

Шампиньоны – 200-300 гр

Соль

Перец

Специи

Способ приготовления

1.Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности.

2. Шампиньоны обжариваем на сковороде.

3. Картошку толчем, постепенно добавляя воду, в которой она варилась.

4. Добавляем шампиньоны и тщательно перемешиваем. Добавляем соль и специи. Отставляем начинку до полного охлаждения.

5. В глубокой емкости соединяем муку, соль, воду и замешиваем тесто. По консистенции должно получиться похожее на тесто для пельменей.

6. Смазываем тесто растительным маслом, накрываем пленкой и отставляем на 30 минут.

7. На присыпанной мукой поверхности разделяем тесто на 6 равных частей.

8. Каждую часть теста раскатываем в большой круг, диаметром не менее 35 см.

9. Внутрь выкладываем начинку, а свободные края разделяем на 6 лепестков. Каждый лепесток складываем друг на друга, образуя лепешку.

10. Обжариваем на разогретом с большим количеством сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

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