Плавленый сыр – это тот продукт, который можно легко приготовить в домашних условиях. Традиционно блюдо готовят на молоке и твороге, для яркого вкуса дополняют зеленью, грибами, чесноком и ароматными специями.

Фудблогер Екатерина Венгерская (katya.vengerska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом плавленого сыра за 10 минут.

Ингредиенты:

творог – 700 г

молоко – 120 мл

сливочное масло – 160 г

яйца – 2 шт

сахар – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

сода – 2 ч. л. (без горки)

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно смешать в кастрюле творог, молоко, сливочное масло, яйца, сахар, соль и соду. Взбить массу погружным блендером до однородности.

2. Получившуюся массу поставить на слабый огонь. Постоянно помешивая венчиком или лопаткой, варить, пока масса полностью не расплавится и не станет однородной.

3. По желанию сыр можно дополнить зеленью и гранулированным чесноком. Перемешать и варить еще 1-2 минуты.

4. Готовый сыр перелить в контейнер и хранить в холодильнике. Приятного аппетита!

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