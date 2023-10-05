Плавленый сыр за 10 минут: из чего приготовить закуску

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Плавленый сыр за 10 минут: из чего приготовить закуску

Плавленый сыр – это тот продукт, который можно легко приготовить в домашних условиях. Традиционно блюдо готовят на молоке и твороге, для яркого вкуса дополняют зеленью, грибами, чесноком и ароматными специями.

Фудблогер Екатерина Венгерская (katya.vengerska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом плавленого сыра за 10 минут.

Плавленый сыр из молока и творога

Ингредиенты:

  • творог – 700 г
  • молоко – 120 мл
  • сливочное масло – 160 г
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • сода – 2 ч. л. (без горки)
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно смешать в кастрюле творог, молоко, сливочное масло, яйца, сахар, соль и соду. Взбить массу погружным блендером до однородности.

Плавленый сыр из молока и творога

2. Получившуюся массу поставить на слабый огонь. Постоянно помешивая венчиком или лопаткой, варить, пока масса полностью не расплавится и не станет однородной.

3. По желанию сыр можно дополнить зеленью и гранулированным чесноком. Перемешать и варить еще 1-2 минуты.

Плавленый сыр дома

4. Готовый сыр перелить в контейнер и хранить в холодильнике. Приятного аппетита!

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