Плов, который стоит приготовить: с бараниной, свининой и курагой

Рис является, пожалуй, одной из самых распространенных каш, из которой чего только не готовят: пудинги, паэлью, голубцы или просто рис с овощами. Но все-таки плов, как и всегда, сохраняет свои позиции и остается в топе. И это совсем не удивительно. Это блюдо отлично подходит в качестве повседневного меню, а на праздничном застолье удивит даже самого требовательного гостя.

Редакция FoodOboz поделится рецептами безупречного плова от известных шеф-поваров.

Плов из свинины от Евгения Клопотенка

Ингредиенты:

Арахис – 70 г

Свиная шея – 800 г

Масло для жарки – 1 ст. л

Зерна фенхеля – 1 щепотка

Морковь – 100 г

Соль – по вкусу

Рис – 400 г

Курага – 150 г

Вода – 800 мл

Лук – 150 г

Зира – 1 щепотка

Чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

Очень мелко порезать морковь. Измельчить лук. В чесноке сделать небольшой разрез. Свинину порезать средними кубиками. Обжарить сначала свинину, затем добавить все овощи и жарить на большом огне. Добавить соль, зиру, фенхель и курагу. В конце добавить рис. Перемешать. Полученную массу отправить в духовку. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. При подаче посыпать арахисом.

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Плов по-азербайджански от Юлии Высоцкой

Ингредиенты:

Рис – 500 г

Баранина – 200 г

Отваренные каштаны – 20 шт

Лаваш – 2 шт

Укроп – 1 пучок

Зеленый лук – 1 пучок

Кинза – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Лук – 1 \ 2 шт

Лимон – 1 \ 2 шт

Ягоды аль-бухар – 8 шт

Растопленное сливочное масло – 3 ст. л

Оливковое масло – 3 ст. л

Масло растительное – 3 ст. л

Шафран – 1 \ 4 ч. л

Черный перец горошком – 5 шт

Лавровый лист – 1 шт

Соль морская – 1,5 ч. л

Способ приготовления:

Рис замочить на 2 часа в соленой воде. Баранину порезать небольшими кусочками, залить водой, добавить соль, перец горошком, лавровый лист. Варить примерно час на медленном огне. В большую кастрюлю налить растительное масло и застелить дно листьями лаваша. Выложить рис на лаваш, долить немного воды, добавить растопленное масло и шафран. Томить 20 минут на медленном огне. Укроп, зеленый лук, кинзу и петрушку измельчить. Выжать лимонный сок. Каштаны порезать небольшими кусочками. Лук измельчить. Пожарить ее на сковороде до золотистой корочки. Выложить баранину, измельченную зелень, вылить лимонный сок. Посолить. Тушить 5 минут. Добавить ягоды и каштаны. Тушить еще 3 минуты. Перевести баранину к рису. Перемешать так, чтобы не повредить лаваш.

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