Плов, который стоит приготовить: с бараниной, свининой и курагой

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Плов, который стоит приготовить: с бараниной, свининой и курагой

Рис является, пожалуй, одной из самых распространенных каш, из которой чего только не готовят: пудинги, паэлью, голубцы или просто рис с овощами. Но все-таки плов, как и всегда, сохраняет свои позиции и остается в топе. И это совсем не удивительно. Это блюдо отлично подходит в качестве повседневного меню, а на праздничном застолье удивит даже самого требовательного гостя.

Редакция FoodOboz поделится рецептами безупречного плова от известных шеф-поваров.

Плов из свинины от Евгения Клопотенка

Ингредиенты:

  • Арахис – 70 г

  • Свиная шея – 800 г

  • Масло для жарки – 1 ст. л

  • Зерна фенхеля – 1 щепотка

  • Морковь – 100 г

  • Соль – по вкусу

  • Рис – 400 г

  • Курага – 150 г

  • Вода – 800 мл

  • Лук – 150 г

  • Зира – 1 щепотка

  • Чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

  1. Очень мелко порезать морковь. Измельчить лук. В чесноке сделать небольшой разрез.

  2. Свинину порезать средними кубиками.

  3. Обжарить сначала свинину, затем добавить все овощи и жарить на большом огне.

  4. Добавить соль, зиру, фенхель и курагу. В конце добавить рис. Перемешать.

  5. Полученную массу отправить в духовку. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

  6. При подаче посыпать арахисом.

Плов из свинины с курагой
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Плов по-азербайджански от Юлии Высоцкой

Ингредиенты:

  • Рис – 500 г

  • Баранина – 200 г

  • Отваренные каштаны – 20 шт

  • Лаваш – 2 шт

  • Укроп – 1 пучок

  • Зеленый лук – 1 пучок

  • Кинза – 1 пучок

  • Петрушка – 1 пучок

  • Лук – 1 \ 2 шт

  • Лимон – 1 \ 2 шт

  • Ягоды аль-бухар – 8 шт

  • Растопленное сливочное масло – 3 ст. л

  • Оливковое масло – 3 ст. л

  • Масло растительное – 3 ст. л

  • Шафран – 1 \ 4 ч. л

  • Черный перец горошком – 5 шт

  • Лавровый лист – 1 шт

  • Соль морская – 1,5 ч. л

Способ приготовления:

  1. Рис замочить на 2 часа в соленой воде.

  2. Баранину порезать небольшими кусочками, залить водой, добавить соль, перец горошком, лавровый лист. Варить примерно час на медленном огне. В большую кастрюлю налить растительное масло и застелить дно листьями лаваша.

  3. Выложить рис на лаваш, долить немного воды, добавить растопленное масло и шафран. Томить 20 минут на медленном огне.

  4. Укроп, зеленый лук, кинзу и петрушку измельчить.

  5. Выжать лимонный сок.

  6. Каштаны порезать небольшими кусочками.

  7. Лук измельчить. Пожарить ее на сковороде до золотистой корочки. Выложить баранину, измельченную зелень, вылить лимонный сок. Посолить. Тушить 5 минут.

  8. Добавить ягоды и каштаны. Тушить еще 3 минуты.

  9. Перевести баранину к рису. Перемешать так, чтобы не повредить лаваш.

Плов из баранины

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