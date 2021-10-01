Плов, который стоит приготовить: с бараниной, свининой и курагой
Рис является, пожалуй, одной из самых распространенных каш, из которой чего только не готовят: пудинги, паэлью, голубцы или просто рис с овощами. Но все-таки плов, как и всегда, сохраняет свои позиции и остается в топе. И это совсем не удивительно. Это блюдо отлично подходит в качестве повседневного меню, а на праздничном застолье удивит даже самого требовательного гостя.
Редакция FoodOboz поделится рецептами безупречного плова от известных шеф-поваров.
Плов из свинины от Евгения Клопотенка
Ингредиенты:
Арахис – 70 г
Свиная шея – 800 г
Масло для жарки – 1 ст. л
Зерна фенхеля – 1 щепотка
Морковь – 100 г
Соль – по вкусу
Рис – 400 г
Курага – 150 г
Вода – 800 мл
Лук – 150 г
Зира – 1 щепотка
Чеснок – 1 головка
Способ приготовления:
Очень мелко порезать морковь. Измельчить лук. В чесноке сделать небольшой разрез.
Свинину порезать средними кубиками.
Обжарить сначала свинину, затем добавить все овощи и жарить на большом огне.
Добавить соль, зиру, фенхель и курагу. В конце добавить рис. Перемешать.
Полученную массу отправить в духовку. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.
При подаче посыпать арахисом.
Плов по-азербайджански от Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
Рис – 500 г
Баранина – 200 г
Отваренные каштаны – 20 шт
Лаваш – 2 шт
Укроп – 1 пучок
Зеленый лук – 1 пучок
Кинза – 1 пучок
Петрушка – 1 пучок
Лук – 1 \ 2 шт
Лимон – 1 \ 2 шт
Ягоды аль-бухар – 8 шт
Растопленное сливочное масло – 3 ст. л
Оливковое масло – 3 ст. л
Масло растительное – 3 ст. л
Шафран – 1 \ 4 ч. л
Черный перец горошком – 5 шт
Лавровый лист – 1 шт
Соль морская – 1,5 ч. л
Способ приготовления:
Рис замочить на 2 часа в соленой воде.
Баранину порезать небольшими кусочками, залить водой, добавить соль, перец горошком, лавровый лист. Варить примерно час на медленном огне. В большую кастрюлю налить растительное масло и застелить дно листьями лаваша.
Выложить рис на лаваш, долить немного воды, добавить растопленное масло и шафран. Томить 20 минут на медленном огне.
Укроп, зеленый лук, кинзу и петрушку измельчить.
Выжать лимонный сок.
Каштаны порезать небольшими кусочками.
Лук измельчить. Пожарить ее на сковороде до золотистой корочки. Выложить баранину, измельченную зелень, вылить лимонный сок. Посолить. Тушить 5 минут.
Добавить ягоды и каштаны. Тушить еще 3 минуты.
Перевести баранину к рису. Перемешать так, чтобы не повредить лаваш.
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