Плов по-фергански: как приготовить дома сытное и вкусное блюдо
Плов – блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка. Готовят блюдо по-разному: с мясом, без мяса, со специями, луком и чесноком. Еще плов можно готовить на сковороде и в духовке.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного плова по-фергански, с о свининой, чесноком, луком и морковью, который готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- свинина – 600 г.
- рис девзира/басмати – 200 г
- специи – 2 ч. л.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- горячая вода – 400 мл
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Лук и морковь порежьте кубиком, обжарьте на сковороде.
2. Порежьте мясо и добавьте в сковороду, обжарьте еще 5-10 минут и добавьте порезанную кубиком морковь, еще жарьте 10 минут на среднем огне. Посолите и добавьте специи, перемешайте.
3. Рис промойте, переложите на сковороду, перемешайте и залейте горячей водой.
4. Добавьте головку чеснока и накройте крышкой и готовьте еще 30-35 минут до полного испарения воды. Крышку не открывайте, пока плов не будет готов.
5. После полного испарения воды достаньте чеснок.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: