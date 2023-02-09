Плов – блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка. Готовят блюдо по-разному: с мясом, без мяса, со специями, луком и чесноком. Еще плов можно готовить на сковороде и в духовке.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного плова по-фергански, с о свининой, чесноком, луком и морковью, который готовится на сковороде.

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Ингредиенты:

свинина – 600 г.

рис девзира/басмати – 200 г

специи – 2 ч. л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 головка

горячая вода – 400 мл

растительное масло

Способ приготовления:

1. Лук и морковь порежьте кубиком, обжарьте на сковороде.

2. Порежьте мясо и добавьте в сковороду, обжарьте еще 5-10 минут и добавьте порезанную кубиком морковь, еще жарьте 10 минут на среднем огне. Посолите и добавьте специи, перемешайте.

3. Рис промойте, переложите на сковороду, перемешайте и залейте горячей водой.

4. Добавьте головку чеснока и накройте крышкой и готовьте еще 30-35 минут до полного испарения воды. Крышку не открывайте, пока плов не будет готов.

5. После полного испарения воды достаньте чеснок.

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