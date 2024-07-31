Плов по-новому: как оригинально приготовить привычное для всех блюдо
Классический плов – это рис, мясо, а также морковь с луком. Но такое блюдо можно сделать гораздо более интересным. Для этого необходимо добавить несколько ингредиентов.
Идея приготовления сытного плова с курицей, чери и оливками опубликована на странице фудблогера Евгении с ником evgeniakarpa в Instagram. Сорт риса нужно выбрать именно Камолино.
Ингредиенты на 3-4 порции:
- рис Камолино – 200-250 г
- куриные бедра – 3-4 шт.
- лук – 1 большой
- оливки – 100 г
- черри – 200 г
- чеснок – свежий или сухой
- соль, перец
- петрушка
Способ приготовления:
1. У бедер убрать кость.
2. Разрезать их на 2 части.
3. Поджарить на растительном масле с двух сторон до корочки.
4. В этой же сковороде поджарить лук.
5. Добавить оливки и черри.
6. Когда черри стали немного мягкими, добавить соль, специи, рис.
7. Залить водой в пропорции 1:2 или чуть больше.
8. Вернуть сверху на рис бедра.
9. Их тоже подсолить и приправить.
10. Накрыть крышкой.
11. Тушить минут 20 до готовности риса. Если вода уже испарилась, а рис не готов – можно немного долить
12. При подаче посыпать петрушкой.
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