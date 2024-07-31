Классический плов – это рис, мясо, а также морковь с луком. Но такое блюдо можно сделать гораздо более интересным. Для этого необходимо добавить несколько ингредиентов.

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Идея приготовления сытного плова с курицей, чери и оливками опубликована на странице фудблогера Евгении с ником evgeniakarpa в Instagram. Сорт риса нужно выбрать именно Камолино.

Ингредиенты на 3-4 порции:

рис Камолино – 200-250 г

куриные бедра – 3-4 шт.

лук – 1 большой

оливки – 100 г

черри – 200 г

чеснок – свежий или сухой

соль, перец

петрушка

Способ приготовления:

1. У бедер убрать кость.

2. Разрезать их на 2 части.

3. Поджарить на растительном масле с двух сторон до корочки.

4. В этой же сковороде поджарить лук.

5. Добавить оливки и черри.

6. Когда черри стали немного мягкими, добавить соль, специи, рис.

7. Залить водой в пропорции 1:2 или чуть больше.

8. Вернуть сверху на рис бедра.

9. Их тоже подсолить и приправить.

10. Накрыть крышкой.

11. Тушить минут 20 до готовности риса. Если вода уже испарилась, а рис не готов – можно немного долить

12. При подаче посыпать петрушкой.

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