Плов – очень вкусное и сытное блюдо, для приготовления которого нужно выбирать правильные продукты. Очень часто плов при приготовлении превращается в кашу.

Кулинар Валентина поделилась в Instagram полезными советами, как правильно варить рассыпчатый плов с мясом и овощами.

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Пропаренный рис

Плов – достаточно жирное блюдо, и пропаренный рис только его испортит, так как он просто не впитает в себя жир.

Для домашнего плова лучше всего подойдет басмати или жасмин, нужно выбирать не крахмалистые сорта!

Не добавлять морковь

Для приготовления плова она очень необходима. На 1 кг мяса нужно брать минимум 0,5 кг моркови. И резать, а не тереть. Достаточно большими кусочками. Нарежьте кольцами примерно по 0,5 см и каждое кольцо на 3-5 частиц.

Вообще считается, что правильные пропорции плова – 1:1:1:1 (рис, мясо, лук и морковь).

Какое мясо добавить в плов

Самый настоящий плов готовится из баранины. Но, качественную баранину не так легко найти и можно готовить блюдо даже со свининой или телятиной, или даже мидиями и курицей.

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